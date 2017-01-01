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Fikri Sönmez mezarı başında anıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez(Terzi Fikri) mezarı başında anıldı.

1979-80 yıllarında Fatsa'da bağımsız belediye başkanı olan Fikri Sönmez'in ölümünün 32. yılı dolayısıyla Kabakdağı Mahallesi'ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı anma töreninde Fikri Sönmez'in oğlu Naci Sönmez, gelen konukları karşıladı.

Naci Sönmez yaptığı konuşmada, "32 yıl geçti ama ailesi olan bizler ve dostları Terzi Fikri'yi unutmadı. Tüm gayesi Fatsa'ya hizmet etmekti" ifadelerini kullandı.

(AA-SLH-Y)



06.05.2017 15:24:43 TSI

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