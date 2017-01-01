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KAYMOS'ta eğitimler devam ediyor



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) 'Kayseri Mobilyası Dünya Pazarında' projesi ile eğitimlerine devam ediyor.

T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile KAYMOS'un yürütücülüğünü üstlendiği Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi kapsamında katılımcı firmalar 3. Eğitim olan Markalaşma Eğitimini tamamladılar. Doç. Dr. Nilsun Sarıyer tarafından verilen 16 saat süreli eğitimde; firmalar satış, ürün yönetimi ve görsel kimlik, marka konumlandırma gibi konularda bilgi edindiler.

Eğitimin sonunda katılımcılar Kaymos Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci'nin ellerinden sertifikalarını aldılar.

Türkiye mobilya sektörünün ana rekabetçilik kalemlerinden birinin markalaşma olduğunu vurgulayan Deveci, "Mobilya, katma deger yaratımı açısından Türkiye için kritik öneme sahip bir sektördür. Özellikle tasarım ve markalasma bu sektörde birim katma degeri artırma için en fazla ihtiyaç duyulan stratejilerdir. Uluslararası pazarlarda mevcut ürünlere ihracat potansiyeli olan yeni ürünler eklenmek isteniyorsa; markalasma, fiyatlama, yeni tasarım/koleksiyon sunma, alternatif satıs kanalları bulma ve benzeri hususlara hem firmaların hem de KAYMOS'un önem vermesi gerekmektedir" dedi.

Sertifika töreninin ardından Deveci katılımcı firmalara, eğitmene ve başta desteği sağlayan T.C. Ekonomi Bakanlığı olmak üzere emeği geçenlere ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.

(SK)



06.05.2017 15:26:35 TSI

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