Türel: "Antalya'yı dünya şehri yapmak için çalışıyoruz"

ANTALYA (İHA) - Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel Bamya Çorbası etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalya'mızı "Dünya şehri Antalya" tanımına layık bir şekle getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Antalya Konyalılar Derneği'nin her ay geleneksel olarak düzenlediği Bamya Çorbası etkinliğinin bu ayki konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu. Etkinliğe Başkan Menderes Türel'in yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Türk Telekom Antalya Güney 1. Bölge Müdürü Ercan Ağır, bürokratlar ve dernek üyeleri katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çorbalar içildi.



Büyükşehir çalışıyor

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dedelerinin Konya'dan Antalya'ya uzanan hikayesini dernek üyeleriyle paylaştı. Türel, "Konya'nın benim için farklı bir önemi vardır. Adeta yürek tellerimi titretir. Hala büyüklerim Konya'nın şehir mezarlığında bulunuyorlar. Onları ziyarete giderim. O yüzden Konya ile böyle bir buluşma fırsatı doğduğunda da kaçırmamaya çalışıyorum" dedi.

Antalya Konyalılar Derneği'nin yakınlarında süren Düden katlı kavşak çalışmalarına dikkati çeken Türel, "Bu inşaatımız Antalya'nın en büyük kavşağı olacak. 2 kilometreyi aşkın uzunlukta ve 3 katlı bir kavşak. Sakarya Bulvarı'na dönüş eksi 2 kotta olacak. Kuzey - Güney bağlantısı Antalya'dan Varsak istikametine eksi 1' den geçiş olacak. Hemzeminde de sağa sola dönüşler için kavşak düzenlememiz var. Böylelikle 3 katlı bir kavşak ama Kızılırmak'ta başlayacak, Yeşilırmak'ta bitecek. İki ayrı caddeyi birleştiren 2 kilometrelik kent merkezinin en büyük kavşağı olacak. İnşaat çalışmaları biraz zaman alıyor. Ufak tefek sıkıntılar da yaşadık maalesef. Şimdi hızlandırdık. Bundan sonra zannediyorum Ağustos ayına kadar Sakarya'dan gelişi, hemzemin geçiş olmak kaydıyla, açacağız. Eksi kotta çalışmamız devam ediyor"



Eserlerin gerçek sahibi sizlersiniz

Gelecek sene başına kadar artık kentteki kavşak çalışmalarını bitirmek istediklerini anlatan Türel, "Bu gibi çalışmalarda esnafın ciddi sıkıntıları haklı olarak söz konusu. Çünkü inşaat çalışmaları devam ediyorken gelip giden vatandaş kısıtlı sayıda oluyor. Biz de mümkün olduğunca zamanı kısaltmaya çalışıyoruz o yüzden. Her nimetin de bir külfeti söz konusu. Bu külfetleri Antalyalı hemşehrilerimiz zaten sabırlarıyla ortaya koydukları için biz bu hizmetleri yapabiliyoruz. Burada bugün bu hizmetler yapılabiliyorsa işte bu hizmetlerin hepsinin gerçek mimarı sizlersiniz, Gerçek sahibi sizlersiniz. Antalya'da yaşayan bütün vatandaşlarımız. Çünkü bu külfete katlanılmadığında, bu sabır gösterilmediğinde biz bu hizmetleri gerçekleştiremeyiz. O yüzden ben de Antalya'ya hizmet noktasında birçok sorumluluğu, riski hep göze alan bir anlayışla hareket ettim. İlk dönemimde de böyle yaptım, şimdi de böyle yapıyorum. Antalya kazanacaksa ben kaybetmeye razıyım, yeter ki memleket kazansın dedik. Bir kere kaybettik, üç kere kazandık. Kaybettiğimde de hiç pişman olmadım yaptıklarımdan dolayı. Çünkü bu hizmetleri iyi ki yapmışız. Gördük ki biz görevden ayrıldıktan sonra, biz yapmayınca kimsenin de yapması mümkün olmuyor. Maalesef birçok hizmet gerçekleşemiyor."



Hizmetlerimiz tam gaz

Yapılan hizmetleri Antalya'nın geleceği için gerçekleştirmek zorunda olduklarını belirten Menderes Türel, "İşte belediye hizmet binamız 5 sene çürümeye terk edilmişti. Ben yüzde 60-70'ini tamamlamıştım ilk dönemimde. Çok az bir kısmı kalmıştı ama 5 senede bir çivi bile çakılamadı. 2014'te göreve geldiğimizde baktık ki çok ciddi bir şekilde bina çürümeye başlamış. Biz elektrik tesisatlarını döşemiştik. O tesisatlar çalınmış. Kablolar yerinde yok. Soruşturmalar açtık ama tabi olan memlekete oluyor. Yeniden bıraktığımız yerde de bulamadık hizmet binamızı. Daha da gerilemiş. Geldik 2 senede tamamladık. Sizin binanız, Antalyalıların binası, çok güzel bir eser ortaya çıktı. Hangi hemşerimiz oraya gitse işte benim Büyükşehir Belediyem böyle olmalı dediği bir gurur tesisi ortaya çıktı. Şöyle bir baktığımızda yine bu dönemde de Antalya'mıza hizmet noktasında tam gaz gidiyoruz. Antalyalıların sabrını belki zorluyoruz, hemşehrilerimize zaman zaman sıkıntılar çektiriyoruz ama bunları Antalyalıların geleceği, çocuklarımızın geleceği için yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.



Antalya çok şanslı bir dönem yaşıyor

Şehirleri insan hayatına benzeten Türel şunları kaydetti: "İnsanların hayatında nasıl inişli, çıkışlı dönemler varsa şehirler de insan yaşamı gibidir. Doğarlar, gelişirler, büyürler ve ondan sonra yok olurlar. Patara'da şehirler birliği var. Toprağın altında. Artık yok. Arkeologlar orada kazılar yapıyorlar, şimdi o tarihi değeri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Aynı insan ömrü gibi zamanı dolduğunda bir gün şehirler de toprağın altında kalabiliyor. Biz çalışmalarımızla Allah'ın izni ile bu ömrü uzatabiliyoruz. Yaptığımız tamamen budur. Şehirlerin de insanlar gibi şanslı şanssız dönemleri vardır. Şanslı dönemlerde ayağına gelen fırsatları değerlendiremediğinde kaybedilen zaman oluyor. Şehirlerde de böyle. Ben o yüzden Antalya'nın çok şanslı bir dönem yaşadığını düşünüyorum. Antalya'da başta milletvekillerimizle, teşkilatımızla, Valimiz başta olmak üzere yerel bürokrasiyle, Ankara'da bütün üst düzey bürokrasiyle, özellikle ifade edeyim Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın yüksek ilgileriyle çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Antalya'ya olan hassasiyetini anlatmaya kalksam akşamı ederiz. Gecenin bir buçuğunda beni Antalya'daki arıtma tesisleri ne durumda, devam ediyor mu diye arayabilen bir Cumhurbaşkanımız var. Bu kadar Antalya ile ilgili özel önem gösteren bir cumhurbaşkanımız var."



Antalya örnek bir şehir

Antalya'nın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yerel yönetimler için örnek bir şehir olarak değerlendirdiğinin altını çizen Türel, "Geçen hafta Başbakanımız Antalya'daydı. Çok kamuya açık bir program söz konusu değildi. Kendisi ile de birlikte olabilme şansını birkaç kez yakaladık. Orada da kendilerinin ilgisine bir kez daha şahit oldum. Aynı zamanda başbakanımız İzmir milletvekili. İzmir'de de çok önemli kamu yatırımları söz konusu ama kamu yatırımlarının dışında İzmir'de yerel yönetim yatırımlarına baktığımızda maalesef çok anlatılacak bir şey söz konusu olamıyor. O yüzden Antalya'yı Başbakanımız yerel yönetimler için örnek bir şehir olarak değerlendiriyor ve desteklerini esirgemiyor. Biz bu teşekkür borcumuzu büyüklerimize her ortamda ifade ediyoruz, etmeliyiz. Çünkü burada kazanan Antalya oluyor. Biz hizmet ediyorken siyaseti bir tarafa kaldırıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz hizmetlerden bu memlekette yaşayan birçok vatandaşımız istifade ediyoruz. Ben siyaset yapmaya gelmedim. Burası bir hemşehri derneği. Farklı siyasi partilere oy vermiş, gönül vermiş hemşerilerimiz vardır. Demokrasi fikirlerle zenginleşir, gereği budur. Bu noktada Antalya'da yapmakta olduğumuz hizmetlerden siyasi parti farkı gözetmeksizin herkes istifade ediyor"



Önce Antalya sonra siyaset

"Biz bu hizmetleri Antalya'nın yararına yapmaya çalışıyorken, siyasi hedeflerle bir şekilde eteğimizden çekiştirilmeye çalışıyoruz. Ayağımıza prangalar bağlanmaya çalışılıyor" diyen Türel, "Bunun bir tek nedeni var. Bu hizmetler gerçekleşirse Menderes Türel'i, AK Parti'yi Antalya'da siyasi olarak yenebilme şansımız söz konusu olmaz endişesi. Her yerde söylüyorum. Şimdi çok büyük projelerle meşgulüz. Boğaçayı Projesi başladı, inşallah bu sene içinde ihaleye hazır hale getireceğiz. Konyaaltı Sahil Projemiz, Kruvaziyer Liman projemiz, Kepezaltı Santral'de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyoruz ve şimdi Balbey Projesi, Antalya'nın ikinci Kaleiçi'si olacak. Doğu Garajı'nda kültür merkezi inşaatımız devam ediyor. Üçüncü etap raylı sistem Sakarya Bulvarı'na doğru devam edecek. Birçok önemli projeyi Antalya'da yürütmeye çalışıyoruz. Diyorum ki ben, şu projeleri bir Antalya'ya kazandırsak. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Ortalama 4 saat uykuya alıştık. Biraz da Ankara'dan gelince Cumhurbaşkanımızın yanında, başbakanken birlikte mesai yapınca herhalde kondisyonumuz da yükseliyor farkında olmadan. Antrenmanlı geldik. Çünkü orada da 3-4 saat uykuyla çalışma temposuna alışmıştık. Bu kadar gayretimizi Antalya'mızı çok daha güzel, gelişmiş bir hale, o hep kürsülerde konuştuğumuz, ağzımızı doldurarak söylediğimiz "Dünya şehri Antalya" tanımına layık bir şekle getirmek için ortaya koyuyoruz, çalışıyoruz. Bu gayretlerimizin içerisinde siyasi hedefler inanınız bizim için öncelik değil. Biz önce Antalya, sonra siyaset diyoruz. Bizim anlayışımız tamamen budur."

Hep Antalya'nın menfaati için çalıştıklarını belirten Menderes Türel, önemli olanın Antalya'nın kazanması olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dernek üyeleriyle sohbet etti, sorularını yanıtladı. Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, Başkan Menderes Türel'e teşekkür plaketini takdim etti. Türel de. Antalya Konyalılar Derneği Kadın kolları tarafından yılın annesi seçilen Sema Gül Demir'e plaket verdi.

06.05.2017 15:31:06 TSI

