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Muhtarlar Konfederasyonu Isparta'da toplandı



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 32'nci Muhtarlar Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Isparta Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. İstişare toplantısına 65 ilin muhtarlar derneği başkanları ile federasyon başkanları katıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, 32'nci Bilgilendirme ve İstişare Toplantısını Isparta'da gerçekleştirdi. Bu kapsamda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, federasyon başkanları ile 65 ilin muhtarlar derneği başkanları ile Ispartalı muhtarlar buluştu. Isparta Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, muhtarlık müessesinin 188 yıllık bir tarihinin olduğuna değindi. Akdeniz, "Osmanlıdan, cumhuriyetimize taşınan en önemli kurumlardan birisinin temsilciğini yapıyoruz. Ülkemize seçilmiş olarak hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi. Muhtarların sorunları, özlük hakları gibi konulara değinen Akdeniz, belediyelerde muhtarlık müdürleri ve daire başkanlıkları oluşturulduğunu böylece sorunların iletilmesi noktasında önemli bir adım atıldığını kaydetti.



Günaydın: "Muhtarlar için WhatsApp grubu oluşturduk"

32. Muhtarlar İstişare Toplantısına katılan ve muhtarlarla bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, "Seçilmişler olarak bir aradayız. Seçilmişlerin özlük hakları verilmeye başlandı, bu sevindirici bir gelişmedir. Seçilmişlere güvenilmelidir. Seçilmiş kişiler toplumun lideridir. Sizler gibi seçilmişlere meslektaşlarım diye hitap ediyorum ve öyle görüyorum" şeklinde konuştu. Isparta Belediyesi olarak yaptıkları yatırımlardan da bahseden ve bu yatırımların yapılmasında muhtarlarla birlikte gerçekleştirilen karşılıklı istişare ve diyaloglara da değinen Başkan Günaydın, "Ekibimle, muhtarlarımızla şehrimize hizmet ediyorum. Belediye olarak muhtarlar müdürlüğümüzü kurduk, WhatsApp hattı oluşturduk. Muhtarlarımızla daima iletişim halindeyiz. Seçilmiş olan sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Seçilen insan değerlidir" diye konuştu.

(FK-SÇ-Y)



06.05.2017 15:33:58 TSI

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