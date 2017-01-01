Türkiye Güreş Milli Takımlar Teknik Direktörü Berber'den İl Müdür Yıldız'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Türkiye Güreş Milli Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Berber, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşma yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençler Grekoromen Güreş Milli Takımının 30 Nisan 2017 tarihinden itibaren Bilecik Söğüt'te Uluslar Arası Grekoromen Güreş Müsabakaları hazırlıklarına devam ettiğini belirtti. Yıldız, nazik ziyaretinden dolayı konuğuna teşekkür etti.
(CKT-DA-Y)
06.05.2017 15:36:37 TSI
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