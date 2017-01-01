YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye Güreş Milli Takımlar Teknik Direktörü Berber'den İl Müdür Yıldız'a ziyaret

Türkiye Güreş Milli Takımlar Teknik Direktörü Berber'den İl Müdür Yıldız'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye Güreş Milli Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Berber, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençler Grekoromen Güreş Milli Takımının 30 Nisan 2017 tarihinden itibaren Bilecik Söğüt'te Uluslar Arası Grekoromen Güreş Müsabakaları hazırlıklarına devam ettiğini belirtti. Yıldız, nazik ziyaretinden dolayı konuğuna teşekkür etti.

(CKT-DA-Y)



06.05.2017 15:36:37 TSI

NNNN

