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Konya Uluslararası Öğrenci Buluşmasına ev sahipliği yapıyor

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:29
Konya Uluslararası Öğrenci Buluşmasına ev sahipliği yapıyor
Konya Uluslararası Öğrenci Buluşmasına ev sahipliği yapıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın ev sahipliği yaptığı 10. Uluslararası Öğrenci Buluşmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, programdaki çeşitliliğin değerlerimizin ve inancımızın güzelliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Daha hala siyah-beyaz ayrımının devam etmekte olduğu dünyada bin 400 yıl öncesinde ırkçılığı ayaklar altına alan bir Peygamberin ümmeti olmanın ne kadar büyük bir kazanç olduğunu bu faaliyetle görüyoruz" diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediyesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu(UDEF) ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Öğrenci Buluşmasına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda yapılan faaliyetin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Bu faaliyetler olmazsa Konyalılar, bu kadar yurt dışından, dost ülkelerden, dünyanın dört bir tarafından kardeşimizin Konya'da okuduğunu bilemez. Şu anda Konyamızda 90'dan fazla ülkeden öğrenci bulunuyor. Bu büyük bir zenginliktir. Bu, hem Konya'nın bir dünya şehri, bir başkent olduğunun göstergesidir hem de İslam kardeşliğinin ve insanlıkta buluşmanın bir örneğidir. Bütün Konyalı hemşehrilerimizi Şehir Meydanındaki bu buluşmaya davet ediyorum" dedi.
Programdaki çeşitliliğin değerlerimizin ve inancımızın güzelliğini ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Dünyanın dört bir tarafından burada kardeşimiz var. İslam kardeşliğinin ne kadar değerli olduğunu bu çeşitlilikte görüyoruz. Daha hala siyah-beyaz ayrımının devam etmekte olduğu dünyada bin 400 yıl öncesinde ırkçılığı ayaklar altına alan bir Peygamberin ümmeti olmanın ne kadar büyük bir kazanç olduğunu da bu faaliyetle görüyoruz" diye konuştu.
AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli de, Konya'da 5 bine yakın yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, "Yarın bu öğrenciler mezun olduktan sonra ülkelerinde önemli görevlere gelecekler ama Türkiye'yi unutmayacaklar. Türkiye'nin rengini unutmayacaklar. Türkiye'nin renginde dünyayı geleceğe hazırlamak var, hak var, adalet var. Buradaki arkadaşlar Türkiye'nin haklı davasını anlatıp evrensel adaleti savunarak dünyada yeniden hak ve hukuku inşa edecekler" ifadelerini kullandı.
Konuşmalarından ardından Şehir Meydanında 2 gün devam edecek Uluslararası Öğrenci Buluşmasının açılışı protokol mensupları ve dernek başkanlarının katılımı ile yapıldı. Buluşmada Türkiye'de öğrenim gören misafir öğrenciler, ülkelerinin kültürünü, renklerini ve dillerini tanıtarak yeni dostluklar kuracak.
(US-FM-Y)

06.05.2017 15:37:52 TSI
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