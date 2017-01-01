YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açıldı

Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, "Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi ' kapsamında hayırsever işadamı Fahri Mor tarafından Develi İlçesinde yaptırılan 16 derslikli Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bina teslim törenine katıldı.

Törende, Vali Kamçının yanı sıra Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlarda bulundu.

Teslim töreninde bir konuşma yapan Vali Kamçı, "Develili iş adamlarımızdan Sayın Fahri MOR' un yapımını üstlendiği ve yapımı tamamlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin teslim törenini gerçekleştirilmek üzere bir aradayız. 2015 yılında inşaatına başlanan, 3 katlı lise binamızda toplam 16 derslik bulunmaktadır. İlçemiz için son derece önemli olan bu tesisin yapımı için 5 milyon 250 bin TL destek sağlayan değerli hayırseverimiz Sayın Fahri Mor'a ve kıymetli ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Develi ilçesinin gelişmişlik ve nüfusu bakımından Kayserinin önemli ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Vali Kamçı, " İlçemizin ekonomisini güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için gerek kamu gerek özel sektör gerekse siz değerli hayırseverlerimizin destekleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, eğitim öğretim alanında önemli hizmetler verecek ve güçlü bir Türkiye için gençlerimizi yarınlara hazırlayacak "Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" nin İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı-uğurlu olmasını diliyor, değerli hayırseverimize tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" ifadelerinde bulundu.

Develi Kaymakamı Murat Duru'da ise, "Yeni yüzyılın değişen şartlarına millet olarak ayak uydurabilmek,Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak hatta onun da üzerine çıkmak hedefine ulaşmak için eğitime ve ilime ne kadar önem verilmesi gerektiği hepimizi malumudur. 21. Yüzyılda eğitimin ve öğretimin önemi daha da artacaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'da şunları söyledi:

" 2017 yılı itibariyle Kayserimizin il yatırım programında 31, Devlet yatırımları programında 17, toplamda onaylanmış 48 okul projemiz vardır. Bu yatırımların dışında; 7 tane okulu ve 1 adet lojmanı, hayırseverlerimiz yaptırmaktadır. 2017 yılı sonuna kadar 17 okulumuz, 2018 yılı sonuna kadar da 5 tane okulumuz tamamlanacaktır. 16 derslikli Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yaptırarak bizlere teslim edecek olan hayırseverimiz sayın Fahri Mor beyefendiye teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Develi İlçe Müftüsü tarafından yapılan dua ile birlikte okulun bina teslimi yapıldı.

Açılışın ardından hayırsever işadamı Fahri Mor okulun sembolik anahtarını Vali Kamçı'ya verdi ve protokol üyeleri okulu gezdiler.

16 derslikli 300 öğrenci kapasiteli Develi Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 20 bin metrekare alana sahip, zemin + 2 katlı olarak yapılmış olup, toplam kapalı alanı 8 bin metrekare ve okulda 16 derslik, idare odaları, kütüphane, kantin, uygulama mutfağı gibi odalar da bulunmaktadır.

(SK)



06.05.2017 15:38:16 TSI

NNNN

