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Slovakya ve Slovenyalı öğrenciler Kozan'da Adana kebabı pişirdi



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Erasmus Projesi kapsamında Adana'nın Kozan ilçesine gelen yabancı öğrenciler, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiler. Yabancı öğrenciler, ocak başına geçerek Adana mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan meşhur Adana kebabı yaptı.

Erasmus+ projesi kapsamında Adana Meryem Abdurrahman Gizer Ortaokulu öğrencileri ile biraraya gelen Slovakya, Slovenya ve Litvanyalı liselilerden oluşan 34'ü yabancı toplam 52 kişilik kafile, Adana'nın Kozan İlçesine gezi düzenlediler.

Meryem Abdurrahman Gizer Ortaokulu İngilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Hüseyin Bulut önderliğinde Kozan'a gelen öğrenciler bölgede bulunan tarihi kaleleri incelemek üzere Kozan kalesine hareket ettiler. Burada tarihi Kozan kalesini gezen öğrenciler manastır, tarihi surlar ve kalenin zirve noktalarını gezdiler. Kaledeki teraslarda bulunan dürbünlerle ilçeyi zirveden izleme imkanı da bulan ve proje kapsamında Kozan'a gelen yerli ve yabancı öğrenciler, daha sonra soluğu kebapçıda aldılar. Slovakyalı liseli kız öğrenci Sywia Topkasova ve Slovenyalı erkek lise öğrencisi Martim Bizjak merak ettikleri Adana kebabı için kebap ustası Kemal Erdem'in hazırladığı şiş kebapları üzere ocak başına geçtiler. Burada Adana kebabını kendi elleri ile pişiren öğrenciler daha sonra pişirdikleri kebapları arkadaşlarına ikram ettiler.

Projenin koordinatörü İngilizce öğretmeni Hüseyin Bulut, "Erasmus+ Projesi kapsamında bugün Slovakya, Slovenya, Litvanya ve kendi memleketimiz Adana'dan olmak üzere toplam dört ülkenin öğrencileri ile birlikte kaleler konulu gezi turumuzu bölgemizde gerçekleştiriyoruz. Bugün Kozan ilçemizdeyiz ve tarihi Kozan kalesini gezme imkanı bulduk. Bu gezimizden sonra tarihi Anavarza Antik Kentimizdeki Kalemizi de gezeceğiz. Daha dün Mersin Kız Kalesini gezme imkanımız olmuştu. Yarın da Kapadokya gezimiz olacak. Öğrencilerimiz 8 gün boyunca bölgemizde bulunan tarihi kaleleri ve turistik mekânları gezme imkânı bulacaklar. Böylece kültürler arası bilgi alışverişinde bulunacağız hem de ülkemizin tarihi ve turistik mekânlarını yabancı uyruklu öğrencilerimize de tanıtma imkânı bulmuş oluyoruz" dedi.

(EMR-Y)



06.05.2017 15:39:08 TSI

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