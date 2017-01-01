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Büyükşehir'den bisiklet atağı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:32
Büyükşehir'den bisiklet atağı
Büyükşehir'den bisiklet atağı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Mimarsinan Parkı'nda Bisiklet Şenliği düzenlendi.
Şenliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Ulaşım sistemine entegre edeceğimiz her bisiklet ve her vatandaşımız şehrimizin ulaşımına da, havasına da, insan sağlığına da katkı verecektir" dedi.
Hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik "Haydi Sen de Pedalla" adıyla kampanya başlatan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şehir içi ulaşımda bisikletin tercih edilmesi için bir de Bisiklet Şenliği düzenledi. Mimarsinan Parkı'nda yapılan şenliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.
Bisiklet Şenliği'nde yaptığı konuşmada hemen her konuda ve hemen her sahada yatırımlar yaparak şehrimizin gelişmesinin lokomotifi olmayı sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılında toplam tutarı 1,2 milyar TL'yi bulan projeleri başlatacaklarını söyledi. Bu yıl ulaşımı yine öncelikli tuttuklarını ve bu yüzden 2017 yılını Ulaşım Yılı ilan ettiklerini vurgulayan Başkan Çelik, bu doğrultuda yapacakları alt geçit, yol, kavşak ve raylı sistem hatları gibi yatırımlar hakkında bilgi verdi.
"Bisikleti hayatımızın parçası yapalım"
Ulaşıma getirecekleri yeni sistem ve yapacakları yatırımların Türkiye'de ilk ve tek olan yatırımlar olacağını ve Kayseri'nin ulaşımına büyük bir rahatlama getireceğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Ulaşımın dört ana unsuru var. Biri raylı sistem, diğeri lastik tekerlekli araçlar, bir diğeri yaya ulaşımı, başka bir unsuru da bisikletler. Hareketliliğin ana unsurları içerisindeki bisiklet, bizim en çok önem verdiğimiz unsurlardan birisi. Bisiklet senelerce ihmal edilmiş. İnşallah görev süremiz içerisinde yeni bulvarlarda, yollarda bisiklet yolları planlayıp yapacağız. Fakat bisiklet yollarını yapmak yetmiyor, bisiklet alışkanlığını da kazandırmak gerekiyor. Onun için bu tip organizasyonları sık sık yapıyoruz. Bir taraftan Ulaşım A.Ş.'miz bisikletle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan da Spor A.Ş.'miz neredeyse ayda birkaç sefer çok büyük katılımların olduğu yaklaşık 2 bin 3 bin kişilik bisiklet organizasyonları yapıyor. Peki bunları neden yapıyoruz? Halkımıza bisiklet kullanımını özendirelim, yaygınlaştıralım diye. Bu ayıp bir şey değil. Sivas Caddesi'nde evin varsa bineceksin sanayideki dükkanına bisikletle gideceksin. Bu üzülecek bir şey değil. Zaten sağlık açısından uzmanların tavsiye ettiği bisiklet, çağımızın hastalığı olan obezite içinde önemli bir spor. Kayseri'de bundan sonra bisikletle ilgili çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalar ilimiz dışına şehrimiz dışına da taşımaya başladı. Ulaşım A.Ş.'miz Türkiye'de ilk defa yapılan bisiklet paylaşım sistemini artık başka şehirlere de yapmaya başladı. Muğla'da Mersin'de yaptık Antep ve Malatya'ya da yapıyoruz. Artık bu konuda otorite olduk. Bisikletle ilgili çalışmalarımız hem örnek oluyor hem de tüm Türkiye'de parmakla gösteriliyor" dedi.
Konuşmaların ardından şenlik çerçevesinde, bisiklet gezisi, sürpriz hediyeli yarışmalar, çocuklara özel yarışmalar ve akrobatik bisiklet gösterileri yapıldı. Şenliğe katılan vatandaşlar gösterileri büyük bir ilgiyle izledi.
(SK)

06.05.2017 15:41:18 TSI
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