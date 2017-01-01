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Off-Road'da startı Başkan Subaşıoğlu verdi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:41
Off-Road'da startı Başkan Subaşıoğlu verdi
Off-Road'da startı Başkan Subaşıoğlu verdi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road mahalli yarışlarının ilk etabı sayılan orman etabı başladı.
Merkezefendi Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Off-Road mahalli yarışlarının orman etabının startını Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yaptı.
Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'ye kazandırılan pistte DENDOFF 2. Mahalli yarışlarının ilk gün düzenlenen orman etabı başladı. Startı Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu verdi. Orman etabına 20 araç katılıyor. Başkan Subaşıoğlu, yarışçılara başarılar diledi. Subaşıoğlu daha sonra start bayrağını kaldırarak, yarışları başlattı.
(MT-Y)

06.05.2017 15:50:26 TSI
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