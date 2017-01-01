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Tohumlar gelecek nesil için el değiştirdi



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi, Ticaret Borsası ve Turgutlu YAŞAMDER işbirliği ile düzenlenen Turgutlu 1. Yerel Tohum Festivali gerçekleştirildi.

Bu yıl ilki düzenlenen, Turgutlu 1. Yerel Tohum Ferstivali, yoğun katılımla gerçekleşti. Turgutlu Belediyesi Orta Park'ta düzenlenen festivale Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Orcan, Turgutlu YAŞAMDER yönetimi, oda başkanları, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Turgutlu YAŞAMDER üyesi Seval Güneş organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Orcan ise 2010 yılında başlayan tohum takas festivallerinin her geçen gün arttığını, bir tane canlı tohumun bile ne kadar önemli bir yaşam olgusu olduğunu söyledi. Törende konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise, "Bugün bizleri bir araya getiren düşünce; yerel tohumların yok olmasının önüne geçmek, temiz, lezzetli, besleyici tarım ürünleri üreterek çiftçi ve tüketicilerin refahını arttırmak. Hedefimiz tarım kenti Manisamızdan, zengin topraklara sahip Turgutlumuzda yerel tohumların yok olmasının önüne geçmek. Bu hedef doğrultusunda temiz, lezzetli, besleyici tarım ürünleri üreterek çiftçimizin ve tüketicilerimizin refahını artırmayı istiyoruz. Çünkü günümüzde çocukluğumuzun mis kokan domatesini, biberini yiyemiyoruz. Eski tadı, eski kokusu kalmayan tarım ürünlerimiz beraberinde ciddi sağlık problemlerini getiriyor. Bu anlamda gelecek nesilerimize miras bırakacağımız bereketli topraklarımıza yerel tohumun ekilmesi noktasında Belediyemiz olarak bu ve benzeri etkinliklerimizin arkasındayız" dedi. Kaymakam Uğur Turan da bu tür festivallerde yerel duygunun ön planda olduğunu, yerel bağların sivil toplum örgütleriyle daha güçlendiğini dile getirerek, festivalde emeği geçen herkesi kutladı.

Festival, Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle sürerken, İbrahim Acet ve saz ekibini verdiği mini konser festivale renk kattı. Tohum takasının olduğu son bölümde ise çiftçiler birbileri ile tohum takasında bulunurken, Turgutlu Belediyesİ Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yetişen fidanlar konuklara hediye edildi.

(AY-Y)



06.05.2017 15:52:26 TSI

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