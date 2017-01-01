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Ordu'da 593 araç trafikten men edildi



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da Nisan ayında trafik denetimlerinde 593 araç trafikten men edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Nisan ayında il merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde toplam 26 bin 314 araç kontrol edildi. Toplam 2 bin 726 sürücüye cezai işlem uygulandığı denetimlerde 593 araç trafikten men edildi. Denetimlerde en çok hız ihlaline ceza kesildi. Trafik cezası kesilen 2 bin 726 araçtan 820'sine hız ihlalinden dolayı ceza uygulandı. 86 araca alkollü araç kullanmaktan, 21 araca kırmızı ışık ihlalinden ceza kesilirken, diğer cezalar trafik kanununa aykırı hükümlerden dolayı uygulandı.

(MAK-SLH-Y)



06.05.2017 15:55:31 TSI

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