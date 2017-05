YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yukarı Yoncaağaç köyünde hayır yemeği

(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Yukarı Yoncaağaç köyünde, her yıl gerçekleştirilen Geleneksel Hayır Yemeği'ne yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı bildirildi.

Hayır yemeği öncesi köyde gönüllülerden oluşturulan yardım komitesince köy halkından toplanan yardımlarla yaklaşık bin 200 kişiye çorba, tas kebap, pilav ve tulumba tatlısı ikram edildi.

Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri hayır yemeğinin köylüler ile çevre yöre halkıyla aralarındaki birlik, beraberlik ve dostluğu pekiştirdiğine vurgu yaparak," 8 yıl önce Köy İhtiyar Heyetimizin kaza ve belalara karşı düzenlemeye başladığı hayır yemeği geleneğini bizler devam ettiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz hayır yemeğine ilçe merkezi ve çevre köylerden geniş katılım olması bizleri memnun etmektedir. Yemek öncesi din görevlileri tarafından verilen dini sohbetlerin ardından mevlit okunup ilahiler söylendi. Topluca kılınan öğle namazı sonrası ise dua ise yapıldı. Hayır yemeğine katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.(MA-EFE)



06.05.2017 15:56:24 TSI

