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Yukarı Yoncaağaç köyünde hayır yemeği

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:47
Yukarı Yoncaağaç köyünde hayır yemeği
Yukarı Yoncaağaç köyünde hayır yemeği

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Yukarı Yoncaağaç köyünde, her yıl gerçekleştirilen Geleneksel Hayır Yemeği'ne yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı bildirildi.
Hayır yemeği öncesi köyde gönüllülerden oluşturulan yardım komitesince köy halkından toplanan yardımlarla yaklaşık bin 200 kişiye çorba, tas kebap, pilav ve tulumba tatlısı ikram edildi.
Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri hayır yemeğinin köylüler ile çevre yöre halkıyla aralarındaki birlik, beraberlik ve dostluğu pekiştirdiğine vurgu yaparak," 8 yıl önce Köy İhtiyar Heyetimizin kaza ve belalara karşı düzenlemeye başladığı hayır yemeği geleneğini bizler devam ettiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz hayır yemeğine ilçe merkezi ve çevre köylerden geniş katılım olması bizleri memnun etmektedir. Yemek öncesi din görevlileri tarafından verilen dini sohbetlerin ardından mevlit okunup ilahiler söylendi. Topluca kılınan öğle namazı sonrası ise dua ise yapıldı. Hayır yemeğine katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.(MA-EFE)

06.05.2017 15:56:24 TSI
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