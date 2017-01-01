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Şanlıurfa'da belediye başkanları birliği yönetim kurulu toplantısı yapıldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:53
Şanlıurfa'da belediye başkanları birliği yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Şanlıurfa'da belediye başkanları birliği yönetim kurulu toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Basmacı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alınırken, başkanlar deneyim paylaşımında bulundu.
Toplantı kent merkezinde bir otelde yapıldı. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile birlik üyesi eski belediye başkanlarının katılım gösterdiği toplantıda önemli kararlar alındı. Toplantıda ilk olarak söz alan ve katılımlarından dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumunda ulaşımdan yeşil alan çalışmalarına, turizmden sosyal projelere kadar her türlü yatırımı aktaran Başkan Nihat Çiftçi, "Kurulumuzun Şanlıurfa'da buluşması bizler için de son derece önemli. Belediyeler arasındaki iş birliğini daha ileri seviyelere taşımak ve deneyim paylaşımında bulunmak verimli olacaktır. Bu nedenle Şanlıurfa'da ağırladığımız tüm konuklarımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum" dedi.
"Bilimsel araştırma ile kurula katkı sunulmalı"
Çiftçi'nin ardından katılımcı başkanlara seslenen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi gibi işbirliği ve deneyim paylaşımının önemine değindi. Kurulun çok önemli çalışmalara imza attığının da altını çizen Düzce Belediye Başkanı Keleş daha sonra bilimsel araştırmalar yaparak kurul çalışmalarına katkıda bulunulmasını istedi.
Toplantı daha sonra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın deneyim paylaşımı ile devam etti. Tecrübelerin paylaşımı ile edinilecek deneyimin gerek kişisel gelişim gerekse hizmet noktasında artı sonuçlar doğuracağını söyleyen Başkan Yılmaz sunumunda ekonomik belediyeciliğin de önemine dikkat çekti.
Yılmaz'ın da ardından toplantı Beypazarı Eski Belediye Başkanı İbrahim Demir'in 'Belediyelerin Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkileri' konulu sunumu ile devam etti.
(AK-OE-Y)

06.05.2017 16:02:24 TSI
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