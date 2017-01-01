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Karaman Baba Hıdrellez şenlikleri gerçekleşti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:54
Karaman Baba Hıdrellez şenlikleri gerçekleşti
Karaman Baba Hıdrellez şenlikleri gerçekleşti

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'da 8'incisi düzenlenen 'Karaman Baba Hidrellez' şenliği gerçekleşti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesinde bulunan Karaman Baba türbesi önünde her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Karaman Baba Hidrellez' şenliği yağan yağmur vesilesiyle az katılımla gerçekleşti. İstiklal Marşı okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti başlayan programda katılan vatandaşlara yemek ve çay ikram edildi.
Yoğun yağan yağmur yüzünden bir çok etkinlik iptal edildiğini belirten Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık, "Bu seneki şenliklerimize yoğun yağmur yağdı. Yağışlar nedeniyle protokol konuşmaları ve bazı etkinliklerimiz iptal ettik. Baharın gelişini kutlamak istedik. Yağmur bu Allah'ın takdiri. Çocuklara balon dağıtıldı. Bir daha ki sene inşallah dana güzel bir havada, daha iyi bir şekilde kutlamak nasip olur" diye konuştu.
(RŞ-İÇ)

06.05.2017 16:03:19 TSI
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