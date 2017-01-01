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Çocukların hayalindeki dünya tablolara yansıdı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmelerde çalışanların, çocukları hayallerindeki dünyayı tablolara yansıttı.

FİPOL A.Ş'nin katkılarıyla Antalya Organize Sanayi Bölgesi İnsan Kaynakları Topluluğu (ORGİK) tarafından organize edilen resim yarışmasına katılan 35 çocuk, hayallerindeki dünyayı beyaz bir tuvale çizerek, gelecekte nasıl bir yaşam istediklerini büyüklerine anlatmaya çalıştı. Yarışmanın ödül töreni ise Best Western Vib Otel Antalya'da gerçekleştirildi. Ödül törenine Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla, Müteşebbis Heyet Üyeleri Fatin Tapçı, Ahmet Bülbül, Bölge Müdürü İlhan Metin ve ORGİK üyeleri katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resim yarışmasına katılan 35 resim, özel bir jüri tarafından değerlendirildi. Birinci kategoride 5-6 ve 7 yaş, ikinci kategoride ise 8-9 ile 10 yaş katılımcıların resimleri jürinin takdirine sunuldu. 5-7 yaş grubunda birinci Ece Dağlı, ikinci Poyraz Torun, üçüncü ise Belinay Sarı oldu. 8-10 yaş kategorisinde ise birinci Deniz Meral ikinci Dilara Alkan, üçüncü Yiğit Torun oldu. Her iki kategoride de iki birinci finalist bisiklet ile ödüllendirilirken tüm çocuklara boya setleri hediye edildi. Ödül törenin ardından gerçekleştirilen sembolik açık arttırmada elde edilen gelirin Antalya Valiliği Çocuk Esirgeme Kurumu'na aktarılacağı açıklandı.

(SÇ-SÇ-Y)



06.05.2017 16:08:25 TSI

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