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Ufka yolculuk yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi



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DİYARBAKIR (İHA) - Coşku Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından organize edilen ufka yolculuk 5. bilgi ve kültür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Diyarbakır Müftüsü Burhan İşliyen, Coşku Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karakoç, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan etkinlikte Müftü İşleyen çocukların yetiştirilme durumlarına ilişkin bir konuşma yaptı.



Online olarak 93 ülkede gerçekleştirildi

Daha sonra konuşan Coşku Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karakoç, yarışmayla amaçlarının tüm insanlığın kurtuluş reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'in toplumca anlaşılmasına vesile olmak olduğunu söyledi. Doç. Dr. Karakoç, "Bu yılki ufka yolculuk kültür yarışması 853 ilçede, 2 bin 626 binada 20 bin 900 sınıfta ve 235 cezaevinde gerçekleştirildi. Online olarak da 98 ülkede sınav yapıldı. Bu sınavlar için 15 bin 471 kişi görev aldı. Bu yılki yarışmamıza 588 bin 401 kişi kayıt yaptı. Ufka yolculuk herhangi bir yarışma değil, yarışma vesilesi ile değerlerimizi öğrendiğimiz, edindiğimiz güzellikleri hayatımıza uygulayarak ufka yolculuğu cennet yolculuğuna çevirdiğimiz çok yönlü bir etkinliktir" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

(YRT-AKK-Y)



06.05.2017 16:08:51 TSI

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