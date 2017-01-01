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Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karayolu Güvenliği Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Karabük İl Jandarma Trafik Timleri önderliğinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekiplerinin katılımı ile Safran parkta stant açılarak vatandaşlar trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Jandarma Trafik Timleri ve Trafik polisleri tarafından açılan stantta sürücülere uyarıcı broşürler verilerek bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca, standı ziyaret eden sürücülere çeşitli hediyeler verilirken, çocuklara ise balon ve trafik kurallarını anlatan etiket verildi.

(YE-YE-Y)



06.05.2017 16:09:21 TSI

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