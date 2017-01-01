Atakan Terzili Avrupa şampiyonu oldu
(Fotoğraflı)
Sedat Özata
TOKAT (İHA) - İstanbul Aydın üniversitesi Florya Yerleşkesinde düzenlenen IPSU Powerlifting Avrupa Şampiyonasında Tokat Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi Atakan Terzili Avrupa Şampiyonu oldu.
Deadliftte 180 toplamda 395 kilo kaldıran Atakan Terzili 16-17 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Terzili,"Bu yarışmaya çok iyi hazırlanmıştım. Hedeflerimi yüksek tuttum ve Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi hedefimde dünya şampiyonasına katılıp derece yapmak var. Ben bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(SÖZ-UY-Y-)
06.05.2017 16:10:36 TSI
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