ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edremit'te sivrisinekle mücadele

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:06
Edremit'te sivrisinekle mücadele
Edremit'te sivrisinekle mücadele

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince foseptik, çöp ve bataklık alanlarda temizlik yapılarak sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlandı.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatları doğrultusunda, yaz mevsimi öncesi sivrisinekle mücadele başlatıldı. İnsanlara rahatsızlık veren ve bazı hastalıkların taşıyıcısı olan sinek, sivrisinek, karasinek larvalarına karşı mücadele başlatan belediye ekipleri, bu zararlıların popülasyonlarını kontrol altında tutmak, bu gibi haşerelerden bulaşabilecek hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve verdikleri fiziksel rahatsızlıkların önüne geçilmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını amaçlıyor. Ev ve işletmelerin foseptikleri çekilmeye başlanırken, bataklık gibi alanlarda ise larvalarla mücadelesini sürdürüyor.

"Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"
Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mahir Demir, Van'ın gözbebeği konumundaki turizm merkezi olan Edremit'te çevreyi kirleten unsurlarla mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Mahir Demir, "Başkan Vekilimiz Sayın Atıf Çiçekli'nin talimatları doğrultusunda hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliğine karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yazın Van il merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden Edremit'imize çok sayıda insan gezmek amacıyla geliyor. Gelenlerin rahat ve temiz bir ortamda tatillerini yaparak, yeşil ve mavinin buluşma noktası olan ilçemizde vakitlerini güzel geçirmeleri için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Piknikçilere uyarı
Mahir Demir, işgalcilerden temizlenerek halkın hizmetine açılan Van Gölü sahillerini kullanan piknikçileri de uyararak, "Tatillerini Van Gölü sahillerinde geçiren vatandaşlarımızın çöplerini etrafta bırakmamalarını önemle rica ediyoruz. Etrafa bırakılan çöpler görüntü kirliliği oluşturduğu kadar insan yaşamını da olumsuz etkiliyor. Belediye ekiplerimizin aralıksız yaptığı temizlik çalışmalarına vatandaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. En iyi temizlik kirletmemektir" diye konuştu.
(MSA-Y)

06.05.2017 16:15:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ DARALTILMIŞ DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Erciş'te hacı adayları aşı oldu
YEREL

ERCİŞ'TE HACI ADAYLARI AŞI OLDU
Van'da Hıdırellez kutlaması
YEREL

VAN'DA HIDIRELLEZ KUTLAMASI
Erciş'te tiyatro gösterisi
YEREL

ERCİŞ'TE TİYATRO GÖSTERİSİ
Erciş'te Hazreti Ömer Camisi hizmete açıldı
YEREL

ERCİŞ'TE HAZRETİ ÖMER CAMİSİ HİZMETE AÇILDI
Erciş'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Şenliği
YEREL

ERCİŞ'TE TÜBİTAK BİLİM FUARI ŞENLİĞİ
Öğrencilerin &quot;İnci kefali nöbeti&quot;
YEREL

ÖĞRENCİLERİN "İNCİ KEFALİ NÖBETİ"
Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Arvas, toprağa verildi
YEREL

KIRIKKALE'DE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ARVAS, TOPRAĞA VERİLDİ
Ressamlar Sanat Sokağı'nda buluştu
YEREL

RESSAMLAR SANAT SOKAĞI'NDA BULUŞTU
Miniklerden 'İnci Kefali' mesajı
YEREL

MİNİKLERDEN 'İNCİ KEFALİ' MESAJI
Van'da 'afet bilinci ve yangın' tatbikatı
YEREL

VAN'DA 'AFET BİLİNCİ VE YANGIN' TATBİKATI
Van'da resim çalıştayı
YEREL

VAN'DA RESİM ÇALIŞTAYI
Gevaş'ta umre ödüllü siyer sınavı
YEREL

GEVAŞ'TA UMRE ÖDÜLLÜ SİYER SINAVI
Erdurur anısına futbol turnuvası
YEREL

ERDURUR ANISINA FUTBOL TURNUVASI
Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul Bahçesaray'da
YEREL

EĞİTİMCİ-YAZAR DOÇ. DR. HALİT ERTUĞRUL BAHÇESARAY'DA
Kayatürk'ten Mustafa Yalçın'a ziyaret
YEREL

KAYATÜRK'TEN MUSTAFA YALÇIN'A ZİYARET
Emekli öğretmenlerden eğitime destek
YEREL

EMEKLİ ÖĞRETMENLERDEN EĞİTİME DESTEK
Van'da 'Engelsiz Tatlar' etkinliği
YEREL

VAN'DA 'ENGELSİZ TATLAR' ETKİNLİĞİ
Rehber öğretmenlere &quot;Tercih Bilgilendirme&quot; semineri
YEREL

REHBER ÖĞRETMENLERE "TERCİH BİLGİLENDİRME" SEMİNERİ
Van'da 2. ASKOM Bölge Toplantısı
YEREL

VAN'DA 2. ASKOM BÖLGE TOPLANTISI
Çaldıran'da hijyen seferberliği
YEREL

ÇALDIRAN'DA HİJYEN SEFERBERLİĞİ
Van'da fuhuş operasyonu
YEREL

VAN'DA FUHUŞ OPERASYONU
AK Parti'den Genel Başkan Yardımcı Adli'ye ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN GENEL BAŞKAN YARDIMCI ADLİ'YE ZİYARET
Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN lazerle vurdu
TEKNOLOJİ

BU KEZ LAZERLE VURDU!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!