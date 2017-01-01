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Edremit'te sivrisinekle mücadele



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince foseptik, çöp ve bataklık alanlarda temizlik yapılarak sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlandı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatları doğrultusunda, yaz mevsimi öncesi sivrisinekle mücadele başlatıldı. İnsanlara rahatsızlık veren ve bazı hastalıkların taşıyıcısı olan sinek, sivrisinek, karasinek larvalarına karşı mücadele başlatan belediye ekipleri, bu zararlıların popülasyonlarını kontrol altında tutmak, bu gibi haşerelerden bulaşabilecek hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve verdikleri fiziksel rahatsızlıkların önüne geçilmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını amaçlıyor. Ev ve işletmelerin foseptikleri çekilmeye başlanırken, bataklık gibi alanlarda ise larvalarla mücadelesini sürdürüyor.



"Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mahir Demir, Van'ın gözbebeği konumundaki turizm merkezi olan Edremit'te çevreyi kirleten unsurlarla mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Mahir Demir, "Başkan Vekilimiz Sayın Atıf Çiçekli'nin talimatları doğrultusunda hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliğine karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yazın Van il merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden Edremit'imize çok sayıda insan gezmek amacıyla geliyor. Gelenlerin rahat ve temiz bir ortamda tatillerini yaparak, yeşil ve mavinin buluşma noktası olan ilçemizde vakitlerini güzel geçirmeleri için aralıksız çalışıyoruz" dedi.



Piknikçilere uyarı

Mahir Demir, işgalcilerden temizlenerek halkın hizmetine açılan Van Gölü sahillerini kullanan piknikçileri de uyararak, "Tatillerini Van Gölü sahillerinde geçiren vatandaşlarımızın çöplerini etrafta bırakmamalarını önemle rica ediyoruz. Etrafa bırakılan çöpler görüntü kirliliği oluşturduğu kadar insan yaşamını da olumsuz etkiliyor. Belediye ekiplerimizin aralıksız yaptığı temizlik çalışmalarına vatandaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. En iyi temizlik kirletmemektir" diye konuştu.

(MSA-Y)



06.05.2017 16:15:24 TSI

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