ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kütahya'da fetih ve hıdrellez coşkusu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:08
Kütahya'da fetih ve hıdrellez coşkusu
Kütahya'da fetih ve hıdrellez coşkusu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ile Kütahya'nın fethinin 943. yıl dönümü Kütahya'da coşkuyla kutlandı.
Kütahya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından halk arasında 'Hisar' olarak bilinen Kütahya Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi. Yeldemez, "Kütahya Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Kutalmış Oğlu Süleyman Şah döneminde 1074 yılında fethedilmiştir. 1097 yılında tekrar Haçlıların istilasına uğrayan şehir 1233 yılında Selçuklu Hükümdarı 1. Alaeddin Keykubat döneminde Kütahya Fatihi olarak bilinen İmadüddin Hezâr Dînârî tarafından yeniden fethedilmiş ve ebedi Türk yurdu olarak Selçuklu hakimiyetine girmiştir. İlimiz 130 yıl Germiyan Beyliği'nin başkenti, 400 yıl Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra il olan Kütahya'mız kadim bir medeniyetin müstesna bir şehridir. Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum" diye konuştu.
Kütahya'nın fethi 1238 senesinden beri kutlanmak olduğunu belgelerle açıklayan Araştırmacı -Yazar Mustafa Kalyon, "1999 senesinden itibaren bugüne kadar da fetih günü yapılıyor ama Kütahya Fatihi İmadüddin Hezar Dinari'nin kabri henüz yapılmıyordu. Geçen sene Sayın Valimiz Şerif Yılmaz döneminde yeri tespit edildi ve Vakıflara ait bina kamulaştırılarak açıldı. Şimdi orası maalesef makam olarak anılıyor ancak kabri ordadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ancak Kütahya Fatihi İmadüddin Hezar Dinari'nin makamının olduğu yerde bir kabir olsun ve vatandaş bir Fatiha okusun. İnşallah yakın bir zamanda buna da muvaffak oluruz" dedi.

"Kütahya 7 bin yıllık geçmişe sahip"

Kütahya'nın Hezar Dinari, Sunullah Gaybi gibi önemli değerlerine herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bin yıla yakın bir zamandır anayurdumuz olan bu topraklar inşallah kıyamete kadar anayurdumuz olmaya devam edecektir. 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan şehrimiz birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Germiyanoğlu Beyliği ve Anadolu Beylerbeyliği'nin başkenti, Osmanlı'nın kuruluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kurtuluşun şehridir. Çinisiyle, doğasıyla, termaliyle, konaklarıyla, Mevlevihane'siyle, Hayme Ana'sıyla, Dumlupınar'ıyla, Çavdarhisar'ıyla ve daha burada saymadığımız birçok değeriyle eşsiz bir tarih ve kültüre sahiptir. Kütahya Fatihi Hezar Dinari'nin ismini biz Kütahyalılar ne yazık ki bilmiyorduk. Araştırmacı -Yazar Mustafa Kalyon'un titiz çalışmaları sayesinde öğrendik. Bizler de Hezar Dinari'ye sahip çıkma, adını gelecek nesillere öğretme noktasında Kültür Sarayımıza adını verdik. Sadece Hezar Dinari'yi değil, Hekim Sinan'ımızı, Sunullah Gaybi'yi, Ahmedi'yi biz Kütahyalı herkesin diline düşürme gayretindeyiz. Bizler gerek ulusal gerekse uluslararası katıldığımız tüm toplantılarda şehrimizin eşsiz güzelliklerini anlatıyor ve tanıtımına katkı sağlıyoruz" dedi.
Kütahya'nın iki güzelliği bir arada kutladığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir tarihten ve kültürden gelen değerlerin yaşatılması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından Kütahya Halk Eğitim Merkezi halk oyunları topluluğu ile Evliya Çelebi Mehteran Takımı gösterilerini sergiledi.
Etkinlik vatandaşa pilav ve helva ikram edilmesi ile sona erdi.
Kütahya Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinliğinden ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri Kütahya'nın fethinin 943. yıl dönümü sebebiyle Kütahya İl Müftülüğü tarafından tüm şehitler ve Kütahya Fatihi Hezar Dinari için Saadettin Cami'de gerçekleştirilen hatim duası programına katıldı. (EFE)

06.05.2017 16:17:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Simav domatesi&quot;nin fiyatı yükseldi
YEREL

"SİMAV DOMATESİ"NİN FİYATI YÜKSELDİ
Emet'te Girişimcilik Kursu
YEREL

EMET'TE GİRİŞİMCİLİK KURSU
Hıdırellez'i &quot;traktör yarışları&quot; ile kutladılar
YEREL

HIDIRELLEZ'İ "TRAKTÖR YARIŞLARI" İLE KUTLADILAR
Yukarı Yoncaağaç köyünde hayır yemeği
YEREL

YUKARI YONCAAĞAÇ KÖYÜNDE HAYIR YEMEĞİ
Kütahya'nın fethinin 943. yılı
YEREL

KÜTAHYA'NIN FETHİNİN 943. YILI
Kitap okuma yarışmasının il sınavları Hisarcık'ta yapıldı
YEREL

KİTAP OKUMA YARIŞMASININ İL SINAVLARI HİSARCIK'TA YAPILDI
Hisarcık'ta ana sınıfı gösterisi
YEREL

HİSARCIK'TA ANA SINIFI GÖSTERİSİ
Arılara ilkbahar bakımı
YEREL

ARILARA İLKBAHAR BAKIMI
Domaniç Hayme Ana MYO öğrencileri uluslararası kongrede bildiri sundu
YEREL

DOMANİÇ HAYME ANA MYO ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI KONGREDE BİLDİRİ SUNDU
Emet Belediyesi Zabıta ekipleri yaralı köpek için seferber oldu
YEREL

EMET BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ YARALI KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDU
Emet'te bilim fuarı açıldı
YEREL

EMET'TE BİLİM FUARI AÇILDI
Simav'da yıldızlar yarıştı
YEREL

SİMAV'DA YILDIZLAR YARIŞTI
Şaphane'de mantar yetiştiriciliği kursu
YEREL

ŞAPHANE'DE MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU
Domaniç Hayme Ana MYO öğrencileri uluslararası kongrede bildiri sundu
YEREL

DOMANİÇ HAYME ANA MYO ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI KONGREDE BİLDİRİ SUNDU
Başkan Erdoğan: Meyve alım merkezi yapıyoruz
YEREL

BAŞKAN ERDOĞAN: MEYVE ALIM MERKEZİ YAPIYORUZ
Hisarcık'ta sebze fidesi satışları arttı
YEREL

HİSARCIK'TA SEBZE FİDESİ SATIŞLARI ARTTI
Kütahya'da 9 köye kamelya
YEREL

KÜTAHYA'DA 9 KÖYE KAMELYA
U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası karşılaşmaları Altıntaş'ta
YEREL

U-14 TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI KARŞILAŞMALARI ALTINTAŞ'TA
Müdür Halil Çetin: Başarı grafiğimiz her geçen yıl daha atıyor
YEREL

MÜDÜR HALİL ÇETİN: BAŞARI GRAFİĞİMİZ HER GEÇEN YIL DAHA ATIYOR
&quot;Ayakta yolculuk&quot; için güvenlik kemeri
YEREL

"AYAKTA YOLCULUK" İÇİN GÜVENLİK KEMERİ
Köydeki 'büyük hayır' etkinliğine 3 bin kişi katıldı
YEREL

KÖYDEKİ 'BÜYÜK HAYIR' ETKİNLİĞİNE 3 BİN KİŞİ KATILDI
Köy sakinlerinden mezarlık temizliği
YEREL

KÖY SAKİNLERİNDEN MEZARLIK TEMİZLİĞİ
Yol kenarında satılık kapı
YEREL

YOL KENARINDA SATILIK KAPI
Emet'te bilim fuarı açıldı
YEREL

EMET'TE BİLİM FUARI AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!