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Kütahya'da fetih ve hıdrellez coşkusu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ile Kütahya'nın fethinin 943. yıl dönümü Kütahya'da coşkuyla kutlandı.

Kütahya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından halk arasında 'Hisar' olarak bilinen Kütahya Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Araştırmacı-Yazar Mustafa Kalyon, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi. Yeldemez, "Kütahya Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Kutalmış Oğlu Süleyman Şah döneminde 1074 yılında fethedilmiştir. 1097 yılında tekrar Haçlıların istilasına uğrayan şehir 1233 yılında Selçuklu Hükümdarı 1. Alaeddin Keykubat döneminde Kütahya Fatihi olarak bilinen İmadüddin Hezâr Dînârî tarafından yeniden fethedilmiş ve ebedi Türk yurdu olarak Selçuklu hakimiyetine girmiştir. İlimiz 130 yıl Germiyan Beyliği'nin başkenti, 400 yıl Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra il olan Kütahya'mız kadim bir medeniyetin müstesna bir şehridir. Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum" diye konuştu.

Kütahya'nın fethi 1238 senesinden beri kutlanmak olduğunu belgelerle açıklayan Araştırmacı -Yazar Mustafa Kalyon, "1999 senesinden itibaren bugüne kadar da fetih günü yapılıyor ama Kütahya Fatihi İmadüddin Hezar Dinari'nin kabri henüz yapılmıyordu. Geçen sene Sayın Valimiz Şerif Yılmaz döneminde yeri tespit edildi ve Vakıflara ait bina kamulaştırılarak açıldı. Şimdi orası maalesef makam olarak anılıyor ancak kabri ordadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ancak Kütahya Fatihi İmadüddin Hezar Dinari'nin makamının olduğu yerde bir kabir olsun ve vatandaş bir Fatiha okusun. İnşallah yakın bir zamanda buna da muvaffak oluruz" dedi.



"Kütahya 7 bin yıllık geçmişe sahip"



Kütahya'nın Hezar Dinari, Sunullah Gaybi gibi önemli değerlerine herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bin yıla yakın bir zamandır anayurdumuz olan bu topraklar inşallah kıyamete kadar anayurdumuz olmaya devam edecektir. 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan şehrimiz birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Germiyanoğlu Beyliği ve Anadolu Beylerbeyliği'nin başkenti, Osmanlı'nın kuruluşunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kurtuluşun şehridir. Çinisiyle, doğasıyla, termaliyle, konaklarıyla, Mevlevihane'siyle, Hayme Ana'sıyla, Dumlupınar'ıyla, Çavdarhisar'ıyla ve daha burada saymadığımız birçok değeriyle eşsiz bir tarih ve kültüre sahiptir. Kütahya Fatihi Hezar Dinari'nin ismini biz Kütahyalılar ne yazık ki bilmiyorduk. Araştırmacı -Yazar Mustafa Kalyon'un titiz çalışmaları sayesinde öğrendik. Bizler de Hezar Dinari'ye sahip çıkma, adını gelecek nesillere öğretme noktasında Kültür Sarayımıza adını verdik. Sadece Hezar Dinari'yi değil, Hekim Sinan'ımızı, Sunullah Gaybi'yi, Ahmedi'yi biz Kütahyalı herkesin diline düşürme gayretindeyiz. Bizler gerek ulusal gerekse uluslararası katıldığımız tüm toplantılarda şehrimizin eşsiz güzelliklerini anlatıyor ve tanıtımına katkı sağlıyoruz" dedi.

Kütahya'nın iki güzelliği bir arada kutladığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir tarihten ve kültürden gelen değerlerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kütahya Halk Eğitim Merkezi halk oyunları topluluğu ile Evliya Çelebi Mehteran Takımı gösterilerini sergiledi.

Etkinlik vatandaşa pilav ve helva ikram edilmesi ile sona erdi.

Kütahya Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinliğinden ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri Kütahya'nın fethinin 943. yıl dönümü sebebiyle Kütahya İl Müftülüğü tarafından tüm şehitler ve Kütahya Fatihi Hezar Dinari için Saadettin Cami'de gerçekleştirilen hatim duası programına katıldı. (EFE)



06.05.2017 16:17:41 TSI

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