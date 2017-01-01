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Beldenin aksaklıklarını çocuklar gündeme getirdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan beldesinde ikamet eden bazı çocuklar belde başkanını makamında ziyaret ederek, beldedeki aksaklıkları gündeme getirdiler.

Beldede ikamet eden yaşları 7 ile 9 arasında değişine 3 erkek çocuk Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret ederek, beldedeki aksaklıkları gündeme getirdiler. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız beldemizdeki aksaklıkları taleplerini bizlere aktardılar. Bu yavrularımızı kutluyorum ve Allah zihin açıklığı versin inşallah başarıların devamını dilerim. Bu gençlerin bizlere ilettiği aksaklıkları ise en kısa gidereceğiz" dedi.

(CKT-KÇ)



06.05.2017 16:21:58 TSI

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