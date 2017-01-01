Başkan Yaman, kınalı kuzuları askere uğurladı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki gençleri askere uğurladı.
Asker uğurlamasında duygularını ifade eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bizler gece huzurlu bir ortamda bulunuyorsak siz değerli askerlerimizin sayesindedir. Her Türk gencinin, vatanı için gözünü kırpmadan, ölümü göze alarak vatani görevlerini yapıyorlar. Kardeşlerimize görevlerinde başarılar dilerim. Allah yollarını açık etsin hayırlı teskereler dilerim" dedi.
(CKT-Y)
06.05.2017 16:22:40 TSI
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