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Bilecik'te sağanak yağmur etkili oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Aniden başlayan yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağmurun etkisini azalmasını bekledi. Oluşan su birikintilerinde ise sürücüler zor anlar yaşadı. Mayıs ayında etkili olan yağışlar ise en çok çiftçinin yüzünü güldürdü. Yağmurla birlikle sevinen çiftçiler, "sıcaklar bastırdı, toprağımızı sürdük, ürünlerimiz için buyağmurlar altın kıymetinde" dedi.

(MYB-KÇ)



06.05.2017 16:24:17 TSI

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