Eskişehir polisinden araç ve şahıs kontrolleri
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus Timleri tarafından şahıs ve araç kontrolleri devam ediyor.
Eskişehir genelinde huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların işlenmeden önce engellenmesi amacıyla Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus Timleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Parklar, bahçeler ve halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda yapılan şahıs ve araç uygulamalarına çok sayıda polis memuru katılıyor.
(MSY-Y)
06.05.2017 16:25:20 TSI
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