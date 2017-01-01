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Başkan Yılmaz'dan kadın girişimcilere 'pozitif ayrımcılık' çağrısı



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'deki kadın girişimci sayısının Japonya'daki kadın girişimcilerden 25-30 kat daha az olduğunu belirterek, Türkiye'deki kadın girişimcilere 'pozitif ayrımcılık' yapılması gerektiğini söyledi.

Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) tarafından "Teknoloji ve Dünyaya Yürüyen Kadınlar" konulu panel Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. TÜRKONFED, ORKASİFED ve SAMİKAD tarafından düzenlenen panele, Samsun'dan ve çevre illerden birçok girişimci işkadını katıldı.



Başkan Yılmaz: "Kadınlar iş kurduklarında çocuklar gibi seviniyorum"

Kadın girişimcilerin sayısının artması için daha çok pozitif ayrımcılık yapmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Son 10 yıl içerisinde nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın ve kadın girişimcilerimizin sayılarını arttırmaya yönelik olarak çaba gösteriyoruz. Dünyanın en gelişmiş 10 ülkeden birisi olan Japonya'daki kadın girişimci oranının Amerika'dan bile daha fazla durumda. Türkiye'deki bu oranın Japonya'nın 25-30 kat daha aşağısında olduğunu bilim insanları söyledi. Kadınlarımız, ev hanımı olmayı, kamuda çalışmayı veya maaşlı bir işte çalışmayı kendilerine yeterli görmüşler, neden iş kurup da işkadını olma yönünde gelişmemiş bunun nedenlerini alıştırıyoruz. Bunun sosyolojik, sosyokültürel nedenleri de vardır. Bu toplantının bu sosyolojik ve psikolojik nedenlerinin araştırılmasında araştıracaktır. Kadın girişimcilerin neden az olduğunun iyi araştırılması lazım. Biz yerel yöneticilere ne düşer diye her zaman düşünmüşümdür. 2 kadın bir araya gelip de iş kuralım diye mücadele verdiklerinde çocuklar gibi seviniyorum, onların açılışlarına gidip, kadın girişimcilere destekte bulunduğumda huzur bulduğumu içtenlikle söylüyorum. Bunlar yetmez tabii ki. Başka hangi pozitif ayrımcılıklar yapılarak, hangi özel avantajları kadınlara sağlayabiliriz diye de düşünmemiz lazım" dedi.

Toplantıda ayrıca konuşma yapan SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, "Kadının iş hayatına katılımındaki başlıca sorunlardan kreş eksikliği, hasta ve yaşlı bakımı, engelli hastası olanların sorunu kadına mal olmuş durumdadır. Amaçlarımızdan bir tanesi, meslek edindirdiğimiz kadınlarımıza iş hayatına atıldıklarında sürdürebilirliği sağlamak için mentörlük vermektir. Panelimizin hayırlı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

İlknur Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Teknoloji ve Dünyaya Yürüyen Kadınlar paneli konuşmaların ardından, Ülkü Çelikkol, Hürriyet İpek, Ebru Özen ve Doç. Dr. Ayten Çil'in konuşmalarıyla sonlandı.

(ED-SLH-Y)



06.05.2017 16:30:09 TSI

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