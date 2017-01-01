YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahvehaneden kıraathaneye dönüşüm Eruh'a uzandı

Kahvehaneden kıraathaneye dönüşüm Eruh'a uzandı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Kahvehanelerde kütüphaneler oluşturan Yıldırım Belediyesi, bu projeyi kardeş şehir Eruh'a taşıdı.

Yıldırım'daki kahvehaneleri kıraathaneye dönüştüren Yıldırım Belediyesi'nin bu projesi kültür Eruh'a da uzandı. Oluşturulan kütüphanelerde dünya klasikleri, tarihi ve dini bilgiler içeren kitaplar yer alıyor. Yıldırım Belediyesi'nin Eruh'taki kahvehanelerde başlattığı kültürel dönüşüm hareketine Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç da kütüphane köşelerine kitap yerleştirerek destek verdi. Kaymakam Murtaza Dayanç, "Dostluk köprüsüyle ilçemize kültür sanat çıkarması yaparak uzakları yakın eden kardeş Yıldırım Belediyesi, 22 Nisan'da başlattığı ve 15 gün süren festival çerçevesinde 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın hayatını değiştirdi" dedi.

(MŞ)



06.05.2017 16:36:35 TSI

NNNN

