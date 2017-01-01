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Kozan'da trafik kazası; 1 yaralı

- Motosiklet sürücüsü kamyonun altına girdi



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kaza Türkeli Mahalle Feke Caddesi Yeni Hastane acil girişinde meydana geldi. Akif K.'nın kullandığı tescilsiz (plakasız) motosiklet, Ramazan H.'nın kullandığı 70 AJ 052 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Akif K. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü vatandaşların da yardımı ile kamyonun altından çıkarıldı. Kazayı, şans eseri yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı başlattı.

(EMR-Y)



06.05.2017 16:42:14 TSI

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