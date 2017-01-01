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Emet'te Girişimcilik Kursu



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İŞ-KUR İlçe Müdürlüğü ile Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında girişimcilik kursu açılması için protokol imzalandı. İlçede bu yıl ikincisi düzenlenecek olan girişimcilik kursuna katılmak isteyen adaylar, 15 Mayıs tarihine kadar kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

Toplamda 25 kişiye verilecek olan kursa katılımın fazla olması durumunda, 16 Mayıs tarihinde elemeler yapılacağı ifade edildi.

Kursa katılmayı hak kazanan ve hiç bir yerde sigortalı olarak çalışmayan kursiyerlere günlük 20 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

22-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan kurs sonunda kursiyerlere girişimcilik belgesi verileği belirtildi. (MS-EFE)



06.05.2017 16:45:25 TSI

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