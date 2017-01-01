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Gazeteci Fatih Tezcan BEÜ'de 'Türkiye Neden Hedefte' başlıklı konferans verdi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:39
Gazeteci Fatih Tezcan BEÜ'de 'Türkiye Neden Hedefte' başlıklı konferans verdi
Gazeteci Fatih Tezcan BEÜ'de 'Türkiye Neden Hedefte' başlıklı konferans verdi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Gazeteci-Yazar Fatih Tezcan 5 Mayıs Cuma günü Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Türkiye Neden Hedefte? Türkiye Nasıl Küresel Güç Olur? başlıklı bir konferans verdi.
Gazeteci-Yazar Fatih Tezcan vereceği konferans öncesi Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Tezcan, Rektör Özer'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyareti için Tezcan'a teşekkür eden Özer, BEÜ öğrencileri tarafından üretilen Devrek Bastonu'nu takdim etti.
Bülent Ecevit Üniversitesi Üniversite Aktivite Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği konferans ile Türkiye neden hedefte? sorusuna cevap aradı. Konferansta konuşan Fatih Tezcan şunları dile getirdi: "Çok kültürlülük sadece Müslüman coğrafyasında vardır. Batıda çok kültürlülük görünüşte vardır. Batının yaptıkları sorgulanmaya başlanana kadar çok kültürlüdür. Batının politikalarını eleştirdiğinizde çok kültürlülükten eser kalmaz. Kendisi gibi olmayanı, farklı düşüneni hemen ötekileştirir, düşmanlaştırır. Bizim kendi tarihimizde çok kültürlülük var. Osmanlıda çok kültürlülük var. Çok farklı etnik kimlikler, çok farklı dinler çok uzun süre bir arada yaşadılar. Farklılıklarımızla bir olmalıyız. Farklılıklarımıza tahammül etmeliyiz" dedi. "Türkiye'nin hedefte olması manevi nedenlerdendir. Kendi sahip olduğu değerler nedeniyle Türkiye hedeftedir. Kapitalizmle ile uzlaşmadığı sürece Türkiye hedeftedir diyen Fatih Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Aydınlanma batınınki gibi olmamalı. Bizim aydınlanmamız kitaba göre olmalıdır. Müslümanlık davasının kökü Türkiye'dedir. Allah'a inananlar önce adımı düşünür sonra adamı düşünür. Mühim olan davadır. Türkiye doğru İslam'ı anladığı için hedeftedir" dedi.
Konferans sonunda dinleyenlerden gelen soruları yanıtlayan Gazeteci Fatih Tezcan'a BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu, verdiği konferans anısına teşekkür plaketi takdim etti.
(SÖ-SÖ-Y)

06.05.2017 16:48:09 TSI
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