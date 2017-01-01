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Yenişehir protokolünden köy ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, protokol mensupları, köyleri ziyaret ederek eksikleri yerinde tespit ediyor.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Burak Dural ve daire amirleri, köyleri ziyaret ederek meseleleri yerinde tespit ediyor. Koyunhisar, Çardak, Çeltikçi ve Yolören köylerini ziyaret eden Kaymakam Seyitoğlu ve baraberindeki heyet, vatandaşları dinledi. Suat Seyitoğlu, "Bütün daire amirleri ile birlikte köyleri gezip sıkıntıları dinliyoruz. Köylerimize Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ciddi hizmetler yapılıyor. Biz de hem o hizmetleri yakından görüyoruz, hem eksikleri tespit ediyoruz Yenişehir'in 61 köyünü tek tek gezeceğiz" dedi.

(HS-MŞ)



06.05.2017 16:49:17 TSI

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