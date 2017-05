YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İngiltere'den Bodrum'a direkt uçuş

Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Geçen sene bir düşüş yaşayan Bodrum ekonomisini yeniden canlandırmak, Bodrum'a daha çok turistin gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıların sonuncusu Bodrum bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, TAV Holding Satış Pazarlama Müdürü Serkan Karahatay ile turizmciler, otelciler ve tur operatörleri katıldı.

Daha çok turistin gelmesi sağlamak için öncelikle yurtdışından Bodrum'a daha çok direkt uçak seferlerinin yapılması, bu konuda da özellikle İngiltere'ye önem verilmesi gerektiği konuşulduğu toplantıda Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da söz aldı ve yerel yönetim olarak alınacak her türlü karara saygılı olup, sonuna kadar da destekleyeceğini belirterek şunları söyledi: "Biz geçen sene Alman pazarına yüklendik yerel yönetim olarak orada müthiş bir artış yakaladık.Evet 1 milyon dolarlık bir yatırım yaptık belki Almanya'ya ama sonuçta döndüğümüzde de 50 milyon dolarlık bir artı kazandırdık Bodrum'a. Sayın valimiz, sayın kaymakamımız zaten hep yanımızda. Hiçbir zaman hayır demiyorlar. Bugünleri ancak birbirimize destek olarak atlatabiliriz. Bugünkü toplantıda da söyledim Bodrum'un en büyük özelliği huzurdur. Huzuru ekonomik güç sağlar. Bodrum'da ekonomik güç düşmeye başlarsa ahlaki değerler de düşmeye başlar, sonra bu güzelim Bodrumumuzu kaybetmeye başlarız. Biz yerel yöneticilerin en büyük görevi ekonomik seviyeyi her zaman yukarıya çıkarmak. Geçen sene tanıtımla ilgili yerelde o kadar çok faaliyet yaptık ki bütün il ve ilçelere konuşmacı olarak gidiyorum. Yönetici arkadaşlara söylüyorum; korkmayın çünkü biz harcamak zorundayız, benim gelirim sizlersiniz. Hep çözümden yana olalım. Ben Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı olarak her zaman yanınızdayım arkadaşlar, hiç korkmayın. Sonuçta kaybetmekten korkarsak kazanamayız, yanlış yapmaktan korkarsak doğruyu da bulamayız. Bir yerden başlamamız lazım. Sayın valim çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz, bütün gününüzü Bodrum'a ayırdınız. Biz geçen sene birçok yerden turu operatörü getirdik ama Almanya'ya daha fazla yüklendik. Bu sene Türkiye'ye TIR çıkardık, seneye o TIR'ı Anadolu' ya değil de İngiltere'ye çıkartalım." dedi.

Toplantı; turizmci, otelci ve tur operatörlerinin konuyla ilgili önerilerini belirtmeleriyle sona erdi.

06.05.2017 16:55:55 TSI

