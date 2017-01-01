ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye Nöroşirürji Derneği Amasra'da buluştu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:51
Türkiye Nöroşirürji Derneği Amasra'da buluştu
Türkiye Nöroşirürji Derneği Amasra'da buluştu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

BARTIN (İHA) - Türkiye Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi TNDer SPSCG Eğitim-Öğretim Gurubu Geleneksel 4. Anadolu Toplantısını gerçekleştirdi.
Amasra Nortdoor Otelde gerçekleşen toplantı iki gün sürecek. Eğitim öğretim grubu toplantısına alanında kendisini kanıtlamış Türkiye'nin seçkin doktorları katıldı. Toplantıda, Nöroşirürji alanında son gelişmeler tartışılırken, çeşitli fikir alışverişinde bulunuldu.
Katılımcılar birbirlerine soru sormak imkanı da buldu. Toplantı yarın sona erecek.
(RFK-Y)

06.05.2017 17:00:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Beyin cerrahları Amasra'da buluştu
YEREL

BEYİN CERRAHLARI AMASRA'DA BULUŞTU
Arap Seyahat Acentaları Bartın'da
YEREL

ARAP SEYAHAT ACENTALARI BARTIN'DA
Polonyalı akademisyen Bartın Üniversitesinde ders verdi
YEREL

POLONYALI AKADEMİSYEN BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE DERS VERDİ
Bartın'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

BARTIN'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Rektör Uzun'a tebrik ziyaretleri devam ediyor
YEREL

REKTÖR UZUN'A TEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!