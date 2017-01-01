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Yoğun sis zincirleme kazaya yol açtı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak-Ereğli karayolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza Zonguldak-Ereğli karayolunun Bayat Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun sis nedeniyle öndeki aracı fark edemeyen diğer araçlar birbirlerine çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde ise maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Zonguldak-Ereğli karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ile jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu araçlar yoldan kaldırılarak yeniden trafiğe açıldı. Kazada ağır gören bazı araçlar olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

(VK-SÖ-Y)



06.05.2017 17:01:07 TSI

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