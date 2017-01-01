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Mersin GİAD, 14. yaşını baloyla kutladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD), kuruluşunun 14. yılını, görkemli bir balo ile kutladı. Baloda ünlü sanatçı Ziynet Sali de sahne aldı.

Mersin GİAD'ın, Sultaşa Otel'de düzenlenen balosu, Mersin iş dünyasının bir araya getirdi. Geceye, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sakarya, Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, Mersin GİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Dernek Başkanı İzol, Mersin GİAD'ın, kentin kalkınması ve daha güçlü hale gelebilmesi adına 14 yıl önce faaliyete geçtiğini söyledi. İzol, "Mersin GİAD olarak Mersin'de birçok projeye imza atarak farkındalık yarattığımıza inanıyoruz. 14 yıl önce kurulan derneğimiz her geçen gün inovatif yatırımları ile Mersin ve ülke ekonomisine katkı sağlayan üyelerimizle büyük bir aile haline geldi. 14 yıldan bu yana Mersin GİAD'ın Mersin'e yön veren bir dernek haline gelmesine vesile olan başta kurucu başkanlarımıza, geçmiş dönem başkanlarımıza, geçmiş dönem yönetim kurulumuza, mevcut yönetim kurulu üyelerimize, 300'ü aşkın üyemize ve çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün baktığımızda Mersin GİAD Mersin'e yön veren faal bir STK konumundadır. Biz inanıyoruz ki, Mersin GİAD bu istikrarını koruyacak ve Mersin için çalışmalarını sürdürecektir. 14. yılımızda burada bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza şahsım ve derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Geceye Ziynet Sali damga vurdu. Ziynet Sali'nin sahne alması ile birlikte davetliler doyasıya eğlendi. Masaları tek tek ziyaret ederek şarkılarını seslendiren sanatçı, sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Mersin GİAD ailesine son katılan üyeler gecede üyelik plaketlerini MTOSB Başkanı Tekli, TÜGİK Başkan Yardımcısı Sakarya ve Mersin GİAD Başkanı İzol'un elinden aldılar. Daha sonra 14. yaş pastası yönetim kurulu üyeleri tarafından kesildi.

(KYM-Y)



06.05.2017 17:15:50 TSI

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