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Aydın Özel Değişim Koleji Fotoğraf ve Resim Sergisi büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Değişim Koleji, Fotoğraf ve Resim Sergisinin açılışı yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Aydın Özel Değişim Koleji Ortaokul Müdürü Emre Üzek, Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülbahar Karagöz ve Lise Müdürü Rahmi Polat birlikte kestiler.

Lise ve ortaokul öğrencilerinin fotoğraf ve resimlerinin görücüye çıktığı sergi büyük ilgi gördü. Yaklaşık 400 adet eserin beğeniye sunulduğu sergi üç gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Aydın Özel Değişim Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülbahar Karagöz, dönem başından beri öğrencilerin emekleriyle sergiyi hazırladıklarını belirterek, "Önce kağıt üzerine çalışmalar yaptık. Daha sonra tuval çalışmaları yaptık. Öğrencilerim bu çalışmalarda çok heyecanlıydılar. Çok sevdikleri istedikleri çalışmaları beğenerek yaptılar. Çok da güzel oldu. Öğrencilerimin emeklerine sağlık. Akrilik boya yağlı boya, fotoğraf olarak karma bir sergi düzenledik. Ayrıca ahşap boyama ve benzeri farklı çalışmalarımızda sergimizde mevcut. Öğrencilere, öğretmen arkadaşlarıma, bu ortamı sağlayan idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(OD-İK?)



06.05.2017 17:17:19 TSI

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