Malatya'da piknik sezonu açıldı
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MALATYA (İHA) - Baharın gelmesi ile birlikte Malatyalılar piknik yerlerine akın ettiler.
Hafta sonu olması nedeniyle Orduzu'da bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı doldu taştı. Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla Malatyalılar piknik yerlerine akın etti. Zaman zaman yağmurun yağmasına da aldırış etmeyen vatandaşlar keyifli bir hafta sonu yaşadılar.
Meteorolojinin sağanak yağış uyarısına rağmen piknik yapan vatandaşlar ara ara yağan yağmura karşı ise ağaçların altına saklanarak önlem aldı.
(SD-OE-Y)
06.05.2017 17:19:41 TSI
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