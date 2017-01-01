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Öğretim üyesinden imza ve söyleşi günü

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:25
Öğretim üyesinden imza ve söyleşi günü
Öğretim üyesinden imza ve söyleşi günü

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli Yrd. Doç. Dr. Nurcan Avşin, "Nüve" adlı kitabı için imza ve söyleşi günü düzenledi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Avşin, "Nüve" adlı kitabı için bir alışveriş merkezinde imza ve söyleşi günü düzenledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği imza ve söyleşi gününde konuşan Yrd. Doç. Dr. Nurcan Avşin, okuyucular tarafından kendisine yönetilen sorulara cevap vererek, "Nüve, Farsça kökenli bir kelimedir. Bir şeyin özü, çekirdeği demek. Bunu kelimeyi neden seçtiğim ve kitabıma neden bu ismi verdiğim konusuna gelince, aslında insanlığın özünü bana göre çocuklar oluşturuyor. Bu sadece çocukların yüzlerini sergilemeyi düşündüğüm bir projenin ismiydi. Kırsalda ya da gezdiğimiz yerlerde çocukların mimikleri, yani insanlığı tüm saf duygularını yansıtan nüve karakterindeki duygularından yola çıkarak bu ismi kitabıma verdim. Kitap, genç bir adamı anlatıyor. Benim yaşamınla alakalı değil" diye konuştu.
Okuyucuları için kitabını imzalayan Avşin, onlarla tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.
(MD-MSA-Y)

06.05.2017 17:33:58 TSI
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