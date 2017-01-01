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'Yenilikçi yöntemlerle eğitime bakış' konulu çalıştay yapıldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:26
'Yenilikçi yöntemlerle eğitime bakış' konulu çalıştay yapıldı
'Yenilikçi yöntemlerle eğitime bakış' konulu çalıştay yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Yenilikçi yöntemlerle eğitime bakış' konulu çalıştay gerçekleştirildi.
Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Salonunda gerçekleştirilen çalıştayda eğitimde daha çok başarının nasıl yakalana bileceği konuşuldu.
Düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, "Eğitim bilincinde son derece ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve bu işinde bilimsel bir dayanımın olması için böyle bir çalıştay düzenlemeyi üniversitemizle beraber valiliğimiz koordinasyonunda karar verdik.
Burada olmak bir gönül işi eğitimde bir gönül işidir. Biz gönüllülerle yola devam ediyoruz. Bizimle beraber olan bizimle bu yolda yürüyen insanlarla sonsuza dek beraber olacağız. Bu çalıştayın esas amacı Adıyaman'daki tüm eğitim sorunlarını bu işin uzmanları hocalarımızla beraber rahat bir ortamda konuşmak için ve bu sorunlara çözüm bulmak projeler üretmektir" dedi.
Daha sonra konuşan ve çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, çalıştayın önemine vurgu yaparak eğitimin toplumlar için, il için ve ülke için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.
Düzenlenen çalıştaya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, rektör yardımcıları, öğretmenler, dekanlar ve çok sayıda kişi katıldı.
(CK-OE-Y)

06.05.2017 17:35:21 TSI
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