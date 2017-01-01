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"Gaziantep 2. Kitap Fuarı"na doğru

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

- "Kitap üzerine derinliği olan bir bilgi toplumunu şehre hazırlamamız gerekiyor"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın destekleri ile hazırlanan "Gaziantep 2. Kitap Fuarı" için basın toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir otelde düzenlenen toplantıda, yeni bir dünya düzeninde bilgi toplumu olanların yeni rekabeti yöneteceklerini söyledi.

Bilgi ve teknoloji çağında bilgi toplumu olabilmemiz için bilgi toplumu olacak fırsatlar ve imkanların topluma verilmesi gerektiğini anlatan Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Fırsat eşitliği sağlamamız gerekiyor. Dünyadaki bütün değişim ve gelişimi hem ülkemize hem şehrimize aynı anda yaşamamız ve yaşatmamız gerekiyor. Bizin koyduğumuz hedefler içerisinde 'kalkınma yerelde başlar' diyoruz ve insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışımız var. İkincisi bu şehir medeniyetin beşiği olan bir kültür şehri geçmişine baktığınız zaman, medeniyetini kültüründen alan bir şehir, kimlikli bir şehir. Dolayısıyla bizim şehirler yarışında şehir rekabetini sürdürülebilir kılmamız için iki milyon kardeşimizi yarınlara hazırlamamız gerekiyor. Çok genç bir nüfusumuz var. Bunlar bizim zenginliğimiz, gençlerimiz bizim madenimiz, altınımız, cevherimiz. Bunları nasıl yetiştireceğiz, geleceğe nasıl hazırlayacağımız dediğimiz noktada özellikle kitabın ve kültürün çok önemli bir başlık olduğunu görüyoruz."

"Fuarlar şehri olmayı hedefliyoruz"

Üniversite yıllarında TÜYAP'ın bütün fuarlarını takip ettiğini dile getiren Şahin, çocukların geleceğe hazırlanması için bu tür fırsatların verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Belediye olarak gençler ve çocukların yetişmesinde önemli olan kitap kafeler, kütüphaneler gibi bir çok mekanın sayısını artırmaya çalıştıklarına işaret eden Şahin, fuarlar şehri olmayı hedeflediklerini aktardı.

Bir hayali olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu şehrin eğitim kalitesini Milli Eğitim Bakanlığı, bütün ilgili birimlerle çoğaltırken, kitap üzerine derinliği olan bir bilgi toplumunu şehre hazırlamamız gerekiyor. 18 yaş altı baktığımız zaman çok genç bir nüfusumuz var ve kitap sevgisi temelde başlıyor. Sonradan bunu oluşturmak çok kolay olmuyor. Bir anne olarak da kendi çocuklarımdan da bunu çok net bir şekilde görüyorum. Bu yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğünden, hocalarımızdan beklenen bir alan olmamalı. Hayatın her alanında yaşam boyu bu fırsatları hep birlikte sağlayacağımız bir alan olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanındaki çalışmaları güçlendirerek yaptıklarını aktaran Şahin, "Gaziantep Kongre Merkezi"ni 2019 yılından önce şehre kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Fuarlarda mekanların önemli olduğunu ifade eden Şahin, kültür ve sanat alanında kenti bölgenin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

"Enlerin şehri Gaziantep'e kitap fuarını kazandırmış olduk"

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de 09-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Gaziantep 2. Kitap Fuarı için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Fuarları çok önemsediklerini vurgulayan Alagöz, "Bir hafta boyunca şehir kültür atmosferinin içerisinde o kitap fuarının ortaya koymuş olduğu o ahengin içerisinde bambaşka bir boyuta taşınıyor. İşte bu noktada Gaziantep birçok konuda ilkleri teşkil ederken Türkiye'nin enleri arasındayken bir yoksunluğu vardı o da kitap fuarı. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in özellikle bizden ısrarlı talebi ve bu konununda bize vermiş olduğu yoğun destek sonrasında Gaziantepimize de kitap fuarımızı kazandırmış olduk. Bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Birincisi inanılmaz büyük bir ilgiye mazhar oldu. İşin açıkçası TÜYAP Fuarcılık grubu olarak bizim de beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılaştık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ise kitap fuarının önemini anlatarak, değişen, gelişen ve düşünen bir neslin yetişmesinin geleceğe daha iyi ve rahat bakılması açısından önemli olduğunu belirtti.

TÜYAP Kültür Fuarlar Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder de kitap fuarının programı hakkında bilgi vererek, 85 yayınevi ve 100'ün üzerinden yazarın fuara katılacağını kaydetti.

Geçen yıl ilk defa düzenlenen ve 97 bin 200 ziyaretçiyle kapılarını kapatan kitap fuarı bu yıl, 09-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde kapılarını açacak.

(OE-Y)



06.05.2017 17:45:15 TSI

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