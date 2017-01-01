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GAÜN'de Afrika Günü etkinliği düzenlendi



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Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası Öğrenciler Topluluğuna üye Afrikalı Öğrenciler tarafından hazırlanan "Afrika Günü" adlı etkinlik GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde yapıldı.

107 farklı ülkeden 3 bin 500 yabancı uyruklu öğrenci bulunan GAÜN'de, 44 Afrika ülkesinden 287 öğrenci eğitim görüyor.

Yöresel kıyafetleriyle kendilerine özgü dans ve şarkılarını seslendiren Afrikalı öğrenciler tarafından sahnelenen Orta Afrika Çad'dan bir düğün töreni, Kango Demokratik Cumhuriyetinden Ali Bangali ve Zambiya'dan Gauthier Kavaya'nın söyledikleri yöresel şarkı, Malagaskar ve Somali Dansı ve Munır Thabit tarafından söylenen şarkı beğeniyle izlendi. Ayrıca, kendini Çorumlu olarak adlandıran Amir Zekeriya'nın yaptığı birbirinden güzel esprilerle eğlenceli anlar yaşandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Afrikalı öğrencilerin Gaziantep'te varlıklarını hissettirebilecek kadar çoğaldıklarını belirterek, gerek şehir açısından gerekse Gaziantep Üniversitesi açısından onur verici, gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, "Türk Milleti yaratılanı yaratandan ötürü sever. Biz insanları ne parasına, ne puluna, ne makamına, ne gücüne, ne rengine, ne inancına göre hiçbir zaman ayırtmadık. Biz yaratılmışları, yaratandan ötürü seviyoruz. Afrikalıları da burada görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Üniversite olarak onlara imkan sunabilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek, burada eğitimlerini aldıktan sonra ülkelerine gidip, ülkelerini kalkındırabilmek, ülkelerine, Afrika'ya, insanlığa hizmet eder duruma getirebilmek bizim öncelikli görevimiz. Bu gibi etkinliklerle, Afrika'daki kardeşlerimizi bir araya getirip, daha güzel bir gelecek, daha güzel bir dünya geleceği için basamak olmuştur diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Sona Troure, Gaziantep Üniversitesinde, Afrika kıtasını temsil etmekten, ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu ifade ederek, gerek Gaziantep'in gerekse Gaziantep Üniversitesinin misafirperverliğinden büyük onur duyduğunu, eğitimleri bittikten sonra hiçbir Afrikalı öğrencinin bu misafirperverliği unutmayacağını söyledi.

Yeni Doğu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mahmud Tekin, Afrikalı öğrenci buluşmasına Gaziantep Üniversitesinin iki yıldan beri çok ciddi destekleri bulunduğunu belirterek, etkinliğin 22 Nisan tarihinde başladığını, Türkiye genelinde 55 şehir ve 22 ülkede uluslararası öğrenci buluşmalarının yapıldığını ve 13 Mayıs tarihinde de İstanbul'da final buluşmasıyla sona ereceğini söyledi. Tekin, Türkiye'de şuanda 203 ülkeden 114 bin yabancı uyruklu öğrenci olduğunu belirterek, 2023 hedefi olarak bu sayının 250 bin olmasının hedeflendiğini söyledi.

GAÜN Eğitim Öğretim Planlamacısı Ayşe Burcu Mıhçığlu Aslan'da, Gaziantep Üniversitesinde 107 farklı ülkeden 3 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, bu öğrencilerden 287'sinin 44 farklı Afrika ülkesinden gelen öğrenciler olduğunu söyledi.

(OE-Y)



06.05.2017 17:45:34 TSI

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