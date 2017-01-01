ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Okul sporları taekwondo müsbakaları

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:51
Okul sporları taekwondo müsbakaları
Okul sporları taekwondo müsbakaları

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - 05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan okul sporları taekwondo yıldızlar (Kız-Erkek) grup eleme müsabakaları Karabük'te başladı.
Ankara,Bartın,Bolu,Çankırı,Çorum,Düzce,Kayseri,Kastamonu, Kırkkale,Kocaeli,Konya, Kütahya,Ordu,Sakarya,Samsun,Sinop, Tekirdağ,Zonguldak ve Yalova dahil 19 ilden 243 erkek, 200 kız sporcunun katılımı gerçekleşecek olan müsabakalar Soğuksu Yeni Spor Salonunda üç gün boyunca devam edecek.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Karabük İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Akbaş ve Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'in açılış konuşmalarını yapması ile devam eden tören, geçit töreni ve fotoğraf çekimi ile son buldu.
(YE-YE-Y)

06.05.2017 17:59:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KBÜ'de &quot;Raylı Sistemlerde Test ve Belgelendirme&quot; eğitimi verildi
YEREL

KBÜ'DE "RAYLI SİSTEMLERDE TEST VE BELGELENDİRME" EĞİTİMİ VERİLDİ
Yenice Dağ Bisikleti Festivali başladı
YEREL

YENİCE DAĞ BİSİKLETİ FESTİVALİ BAŞLADI
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
YEREL

KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI
&quot;Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek&quot;
YEREL

"HEDEFİMİZ LİGİ İLK 10 İÇİNDE BİTİRMEK"
10. Uluslararası Öğrenci Buluşması
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Traore'ye sezon sonunda kadar izin
YEREL

TRAORE'YE SEZON SONUNDA KADAR İZİN
Suriyeli bir günlük bebek helikopterle Ankara'ya sevk edildi
YEREL

SURİYELİ BİR GÜNLÜK BEBEK HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
KARDEMİR ilk 3 ayı zararla kapattı
YEREL

KARDEMİR İLK 3 AYI ZARARLA KAPATTI
Yortan Beldesine içme suyu projesi
YEREL

YORTAN BELDESİNE İÇME SUYU PROJESİ
KARDEMİR Genel Müdürü Ünal:
YEREL

KARDEMİR GENEL MÜDÜRÜ ÜNAL:

Özel MEDİKAR Hastanesi'nden Çelik İş üyelerine indirim
YEREL

ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ'NDEN ÇELİK İŞ ÜYELERİNE İNDİRİM
Minik öğrenciler 'Yaşama Yol Verdi'
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER 'YAŞAMA YOL VERDİ'
KARDEMİR'DE İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği
YEREL

KARDEMİR'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!