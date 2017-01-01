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İşyeri, Çevre Temizlik ve Emlak Vergisinde son gün 31 Mayıs 2017

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:57
İşyeri, Çevre Temizlik ve Emlak Vergisinde son gün 31 Mayıs 2017
İşyeri, Çevre Temizlik ve Emlak Vergisinde son gün 31 Mayıs 2017

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İş yeri, Çevre Temizlik ve Emlak Vergilerinin birinci taksitlerinin 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerektiği bildirildi.
Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında mükelleflerimizin iş yeri, çevre temizlik ve emlak vergilerinin birinci taksitlerini, 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Mükelleflerimiz, Bilecik Belediyesi Tahsilat Servislerine ödemelerini nakit ya da kredi kartı ile yapabilecekleri gibi aynı zamanda PTT posta çeki hesabı, (228123) anlaşmalı banka hesap numaralarından ve Pazartesi günü Kapalı Pazar Zabıta Noktasında kurulan ödeme noktalarından işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bununla birlikte E-Belediye Hizmetleri uygulaması kapsamında vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi Kurumsal Web sitemizin https://e-belediye.bilecik.bel.tr/e-Belediye/ adresine başvurarak, kayıt gerektirmeksizin ödeme işlemlerini yapabileceklerdir" denildi.
(CKT-Y)

06.05.2017 18:06:17 TSI
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