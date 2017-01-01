ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eshab-I Kehf Hıdırellez Güreşlerinde İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:13
Eshab-I Kehf Hıdırellez Güreşlerinde İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu
Eshab-I Kehf Hıdırellez Güreşlerinde İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesince desteklenen 23. Geleneksel Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen güreşlerde İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.
75. Yıl Açık Hava Gösteri Merkezinde düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde pehlivanların er meydanındaki mücadeleye kıyasıya geçti.
Güreşleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Erin, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, MHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Fadime Şen, Tarsus Kuvayi Milliye Derneği, Tarsus Muharip Gaziler Derneği ve çok sayıda Tarsuslu vatandaş katıldı.
Karakucak Güreşleri, 29 kg. sembol minikler müsabakası ile başladı.
Kilogramlarına göre klasmanlara ayrılan pehlivanların güreşlerini, alanı dolduran vatandaşlar heyecanla izledi.
23 yıldır Hıdırellez etkinliklerini kesintisiz devam ettirdiklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, etkinlikler kapsamında da ata sporu gelecek nesillere aktardıklarını ifade etti.
Başkan Can, "Sayın Başkanımız Burhanettin Kocamaz beyin başlatmış olduğu Karakucak güreş etkinliklerimizin bu sene 23.sünü kutluyoruz. 1994 yılından bu yana kadar sayın başkanımızın bu şehirde sayısız hizmetleri, eserleri vardır ve etkinliklerimizin mimarı olduğu gibi şehrimizin de mimarı sayın Burhanettin Kocamaz başkanımızdır. Yine bu güreş müsabakalarında da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da maddi olarak büyük destekleri vardır. Sayın başkanımıza şükranlarımı sunuyorum, sağolsun varolsun. Bu sene Hıdırellez etkinliklerine 15 gün önce Yenice'de yağlı güreşle başlattık, geçen hafta Özelbahşiş'te Karakucak güreşlerimiz devam etti, bu gün de şehrimizde finalini gerçekleştiriyoruz. Kısmet olursa yarın da Eshab-ı Kehf'te Mevlüthan gurubunun mevlidiyle başlayacak olan Hıdırellez etkinliklerimizi yapacağız. Güreş ata sporumuzdur. Güreş Aziz Türk Milletinin gücünü dünyaya gösterdiği bir spor dalıdır. Spor dallarının hepsi birbirinden güzeldir fakat güreş bir başka güzeldir. Ben burada bütün güreşçilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah güç, kuvvet versin. Hepsine Yüce Allah Türkiye'de ve dünyada madalya almayı nasip etsin. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin" dedi.
Hıdırellez etkinliklerinin Tarsus'ta dolu dolu kutlandığını ifade eden Mersin Milletvekili Baki Şimşek de, "Değerli güreşseverler bugün bizlere Şırnak'tan Antalya'ya, Hatay'dan Samsun'a kadar, Türkiye'nin heryerinden pehlivanlarla buluşturan değerli Belediye Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Şununla gurur duyuyorum ve iddiayla söylüyorum; Türkiye'de ata sporumuz güreşe en büyük değer veren belediyeler Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir. Bununla gurur duyuyoruz. Şuan da Mersin'in her bir noktasında güreşler düzenleniyor. Yenice'den başlayarak, Tarsus'tan Çamlıyayla'ya kadar, her yöremizde güreşler düzenleniyor. Allah'ın izniyle bunlar sizlerin duası ve desteği olduğu sürece devam edecektir. Eshab-ı Kehf çevresi değişiyor. Yarın bütün hemşerilerimizi Eshabı Kehf'e davet ediyoruz. Yeni peyzaj düzenlemeleriyle Eshab-ı Kehf hepimizin gurur duyacağı bir mekan haline getirildi" şeklinde konuştu.
Vatandaşların Hıdırellez Bayramını kutlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bugün Hıdırellez etkinlikleri güreş müsabakalarıyla başladı ve yarın finaller Eshab-ı Kehf'te gerçekleştirilecek. Hıdırellez, Orta Asya'dan buralara kadar uzanmış milli değerlerimizden bir tanesi. Baharın müjdecisi, Hızır ile İlyas'ın buluştuğu gün olarak değerlendiriliyor. Şimdi Tarsus Belediye Başkanımız Şevket Can tarafından da etkinliklerimizin sürdürülmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bizler geçmişle gelecek arasında köprü olmaya gayret ediyoruz. Geçmişten aldığımız değerlerimizi bizden sonrakilere aktarma gayretindeyiz. Görevde kaldığımız sürece bu tür faaliyetler devam edecektir. Sakatlıklardan uzak, güzel müsabakalar temenni ediyorum. Hakemlerimize, sporcularımıza, cazgırlarımıza ve mehteran bölüğüne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Şırnak'tan 12 güreşçinin katıldığı müsabakalara 480 sporcu mücadele etti.
Finalde tarihe geçen Türk güreşçi İbrahim Bölükbaşı, rakibi Onur Balcı'yı yenerek başpehlivan oldu.
Diğer kilolarda dereceye giren güreşçileri ödüllerini ve madalyalarını protokol üyeleri tarafından verildi.
(ERY-Y)

06.05.2017 18:21:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mersin GİAD, 14. yaşını baloyla kutladı
YEREL

MERSİN GİAD, 14. YAŞINI BALOYLA KUTLADI
Mersin'de baraja giren lise öğrencisi kayboldu
YEREL

MERSİN'DE BARAJA GİREN LİSE ÖĞRENCİSİ KAYBOLDU
Mersin Dragon Festivali başladı
YEREL

MERSİN DRAGON FESTİVALİ BAŞLADI
Dragon Festivali başladı
YEREL

DRAGON FESTİVALİ BAŞLADI
Mehteran takımın gösterisi Tarsusluları mest etti
YEREL

MEHTERAN TAKIMIN GÖSTERİSİ TARSUSLULARI MEST ETTİ
Orman Bölge Müdürlüğü, yeni binaların inşaatlarına başladı
YEREL

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ BİNALARIN İNŞAATLARINA BAŞLADI
Mezitli'de Hıdırellez coşkusu yaşandı
YEREL

MEZİTLİ'DE HIDIRELLEZ COŞKUSU YAŞANDI
6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali
YEREL

6. ATIF YILMAZ KISA FİLM FESTİVALİ

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI
Mezitli Belediyesi, Kültür Merkezi projesini askıya aldı
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİNİ ASKIYA ALDI
Tarsus Belediyesi Mehmet Toprak Taziye Evi açıldı
YEREL

TARSUS BELEDİYESİ MEHMET TOPRAK TAZİYE EVİ AÇILDI
Mersin'de öldürülen Suriyelinin katil zanlıları yakalandı
YEREL

MERSİN'DE ÖLDÜRÜLEN SURİYELİNİN KATİL ZANLILARI YAKALANDI
Büyükşehir Belediyesi, TAŞTİ sahasını yeniliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TAŞTİ SAHASINI YENİLİYOR
Mezitli sahil alanına ödüllü kentsel tasarım projesi
YEREL

MEZİTLİ SAHİL ALANINA ÖDÜLLÜ KENTSEL TASARIM PROJESİ
Mersin'de terör operasyonu
YEREL

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU
Kurs sonunda istiridye mantarı hasadı yapıldı
YEREL

KURS SONUNDA İSTİRİDYE MANTARI HASADI YAPILDI
Erdemli'de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL

ERDEMLİ'DE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Akdeniz Belediyesi'nden kreş öğrencilerine boyama kitabı ve kalem seti
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ'NDEN KREŞ ÖĞRENCİLERİNE BOYAMA KİTABI VE KALEM SETİ
Mersin'den kayısı ihracatı başladı
YEREL

MERSİN'DEN KAYISI İHRACATI BAŞLADI

Vali Çakacak'tan yeni POMEM Müdürüne ziyaret
YEREL

VALİ ÇAKACAK'TAN YENİ POMEM MÜDÜRÜNE ZİYARET
Madde bağımlılığından kurtulan gençlere Valilik kanalıyla istihdam olanağı
YEREL

MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KURTULAN GENÇLERE VALİLİK KANALIYLA İSTİHDAM OLANAĞI
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Erdemli Emniyet Müdürüne tutuklama
YEREL

ERDEMLİ EMNİYET MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA

EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!