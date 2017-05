YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eshab-I Kehf Hıdırellez Güreşlerinde İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu

Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesince desteklenen 23. Geleneksel Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen güreşlerde İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.

75. Yıl Açık Hava Gösteri Merkezinde düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde pehlivanların er meydanındaki mücadeleye kıyasıya geçti.

Güreşleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Erin, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, MHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Fadime Şen, Tarsus Kuvayi Milliye Derneği, Tarsus Muharip Gaziler Derneği ve çok sayıda Tarsuslu vatandaş katıldı.

Karakucak Güreşleri, 29 kg. sembol minikler müsabakası ile başladı.

Kilogramlarına göre klasmanlara ayrılan pehlivanların güreşlerini, alanı dolduran vatandaşlar heyecanla izledi.

23 yıldır Hıdırellez etkinliklerini kesintisiz devam ettirdiklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, etkinlikler kapsamında da ata sporu gelecek nesillere aktardıklarını ifade etti.

Başkan Can, "Sayın Başkanımız Burhanettin Kocamaz beyin başlatmış olduğu Karakucak güreş etkinliklerimizin bu sene 23.sünü kutluyoruz. 1994 yılından bu yana kadar sayın başkanımızın bu şehirde sayısız hizmetleri, eserleri vardır ve etkinliklerimizin mimarı olduğu gibi şehrimizin de mimarı sayın Burhanettin Kocamaz başkanımızdır. Yine bu güreş müsabakalarında da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da maddi olarak büyük destekleri vardır. Sayın başkanımıza şükranlarımı sunuyorum, sağolsun varolsun. Bu sene Hıdırellez etkinliklerine 15 gün önce Yenice'de yağlı güreşle başlattık, geçen hafta Özelbahşiş'te Karakucak güreşlerimiz devam etti, bu gün de şehrimizde finalini gerçekleştiriyoruz. Kısmet olursa yarın da Eshab-ı Kehf'te Mevlüthan gurubunun mevlidiyle başlayacak olan Hıdırellez etkinliklerimizi yapacağız. Güreş ata sporumuzdur. Güreş Aziz Türk Milletinin gücünü dünyaya gösterdiği bir spor dalıdır. Spor dallarının hepsi birbirinden güzeldir fakat güreş bir başka güzeldir. Ben burada bütün güreşçilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah güç, kuvvet versin. Hepsine Yüce Allah Türkiye'de ve dünyada madalya almayı nasip etsin. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin" dedi.

Hıdırellez etkinliklerinin Tarsus'ta dolu dolu kutlandığını ifade eden Mersin Milletvekili Baki Şimşek de, "Değerli güreşseverler bugün bizlere Şırnak'tan Antalya'ya, Hatay'dan Samsun'a kadar, Türkiye'nin heryerinden pehlivanlarla buluşturan değerli Belediye Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Şununla gurur duyuyorum ve iddiayla söylüyorum; Türkiye'de ata sporumuz güreşe en büyük değer veren belediyeler Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir. Bununla gurur duyuyoruz. Şuan da Mersin'in her bir noktasında güreşler düzenleniyor. Yenice'den başlayarak, Tarsus'tan Çamlıyayla'ya kadar, her yöremizde güreşler düzenleniyor. Allah'ın izniyle bunlar sizlerin duası ve desteği olduğu sürece devam edecektir. Eshab-ı Kehf çevresi değişiyor. Yarın bütün hemşerilerimizi Eshabı Kehf'e davet ediyoruz. Yeni peyzaj düzenlemeleriyle Eshab-ı Kehf hepimizin gurur duyacağı bir mekan haline getirildi" şeklinde konuştu.

Vatandaşların Hıdırellez Bayramını kutlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bugün Hıdırellez etkinlikleri güreş müsabakalarıyla başladı ve yarın finaller Eshab-ı Kehf'te gerçekleştirilecek. Hıdırellez, Orta Asya'dan buralara kadar uzanmış milli değerlerimizden bir tanesi. Baharın müjdecisi, Hızır ile İlyas'ın buluştuğu gün olarak değerlendiriliyor. Şimdi Tarsus Belediye Başkanımız Şevket Can tarafından da etkinliklerimizin sürdürülmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bizler geçmişle gelecek arasında köprü olmaya gayret ediyoruz. Geçmişten aldığımız değerlerimizi bizden sonrakilere aktarma gayretindeyiz. Görevde kaldığımız sürece bu tür faaliyetler devam edecektir. Sakatlıklardan uzak, güzel müsabakalar temenni ediyorum. Hakemlerimize, sporcularımıza, cazgırlarımıza ve mehteran bölüğüne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şırnak'tan 12 güreşçinin katıldığı müsabakalara 480 sporcu mücadele etti.

Finalde tarihe geçen Türk güreşçi İbrahim Bölükbaşı, rakibi Onur Balcı'yı yenerek başpehlivan oldu.

Diğer kilolarda dereceye giren güreşçileri ödüllerini ve madalyalarını protokol üyeleri tarafından verildi.

06.05.2017

