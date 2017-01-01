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KBÜ'de "Raylı Sistemlerde Test ve Belgelendirme" eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Raylı Sistemler Bölümü ile Mekanik Taşıyıcılar ve Ulaştırma Kulübü tarafından "Raylı Sistemlerde Test ve Belgelendirme Eğitimi" düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa raylı sistemler alanında NoBo, DeBo, AsBo, ECM, RAMS ve Test faaliyetleri yürüten ERC Uluslararası Teknik Kontrol, Belgelendirme, Denetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Alp Giray Karabacak, Mühendislik Fakültesi Raylı Sistemler Mühendisliği Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Akay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Mühendislik Fakültesi Raylı Sistemler Mühendisliği Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Akay, sektöre insan yetiştiren üniversiteler ile sektörün temsilcileri ve istihdam sağlayıcıları arasındaki yakın diyaloğun eğitim öğretimin gerçekten amacına uygun yapılabilmesi için önemli bir vasıta olduğunu söyledi.

Bu etkileşim ile öğrencileri daha iyi yetiştireceklerini ifade eden Akay, meydana getirdikleri katma değer ile yetinmeyerek yeni teknolojiler üretip patentler almak ve bu ürünleri başka ülkelere satmak gibi açılımlara gireceklerini kaydetti.

"ERC ile Avrupa'dan sonra Türkiye'de de faaliyet göstereceğiz"

ERC Uluslararası Teknik Kontrol, Belgelendirme, Denetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Alp Giray Karabacak sunumunda standartlara uygun olarak demiryolu sistemlerinin testlerinin ve belgelendirmesinin nasıl yapıldığı konusunda bilgiler verdi.

Dünyadaki raylı sistemler pazarında Türkiye'nin önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Karabacak, emniyetli sistemlerin kurulmasının gerekliliğinden bahsederek Dünya'da ve Türkiye'de test, belgelendirme, Emniyet ve RAMS faaliyetlerinin gerekliliğine vurgu yaptı. Karabacak, Avrupa'da 3 farklı ülkede kurulmuş olarak Aebt GmbH ile faaliyet gösterdiklerini ve Türkiye'de de yeni kurulan ERC ile faaliyet göstereceklerini kaydetti.

Karabacak, raylı sistemler alanında uzmanlara ihtiyaçları olduğunu ve mühendis adaylarının bu alanda kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, yerli uzmanların yetişmesi için destek vereceklerini söyledi.

(YE-YE-Y)



06.05.2017 18:21:44 TSI

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