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İşadamı M. Ali Topçuoğlu'ndan GAÜN'lü öğrencilere araç desteği

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:16
İşadamı M. Ali Topçuoğlu'ndan GAÜN'lü öğrencilere araç desteği
İşadamı M. Ali Topçuoğlu'ndan GAÜN'lü öğrencilere araç desteği

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Topçuoğlu Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Ali Topçuoğlu tarafından Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinde kullanmaları amacıyla araç hibe edildi.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, teknik ve donanımsal açıdan bilgi edinmek amacıyla öğrencilerin üzerinde çalışma yapabilecekleri, söküp, tekrar monte etme imkânı bulabilecekleri bu araç öğrencilerin uygulama yapabilmeleri açısından da önem taşıyor.
Araçların hibe töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bu aracın öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirterek, aracın üzerinde her türlü teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürme imkânı bularak, yerinde uygulama yapacaklarını söyledi.
Prof. Dr. Gür, "Topçuoğlu ailesi bizim otomotiv bölümü kurulduğu zaman 15 yıl kadar önce yine bağışta bulunmuştu. Şimdi tekrar yeni konsept araç hibe etmişlerdir. Temenni ediyorum ki bu iş birlikteliğimiz yeni modellerle de sürecektir. Mehmet Ali Bey, hayırsever bir aile olan Topçuoğlu ailesinin en büyüğü olup, üniversitemiz hastanesine de ayrıca büyük katkılar sağlamaktadır" diyerek, iş birlikteliklerimizin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Öğrencilere seslenen İşadamı M. Ali Topçuoğlu, "Sizin gibi genç yaşlarımda otomotive gönül vermiştim. Otomobil sektörü benim için çok önemliydi. O günden bugüne bu sektörle hep iç içe yaşadık. Şu anda otomotiv sektörü üzerine bir okul yaptırdım. Genç talebelerimiz bu işin eğitimini alarak liseyi bitirdikleri zaman ellerinde bir altın bilezik olsun istedik. Böylece, istedikleri yerde çalışabilecek bir kapasiteleri olsun. Bu okulumuzda; motor, donanım, kaporta, boya, elektrik, elektronik gibi farklı bölümler bulunmaktadır. Bu okuldan mezun olanlar, bir de gelir bu üniversitede otomotiv üzerine ileri bir eğitim alırsa, süper bir otomotivci olacaktır. Gaziantep gibi bir yerde böyle bir üniversitede okuduğunuz için çok şanslı insanlarsınız ve bizlerin iftiharımızsınız. Allah başarınızı daim etsin. Bu memlekete hizmet eden hayırlı, pırlanta gibi insanlar olun" diye konuştu.
Hibe törenine Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün ve işadamı M. Ali Topçuoğlu'nun yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy ve Prof. Dr. Metin Bedir, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Osman Erkmen, MYO idari ve akademik personel ile Topçuoğlu Otomotiv A.Ş. yöneticileri ve MYO öğrencileri katıldı.
(OE-Y)

06.05.2017 18:25:04 TSI
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