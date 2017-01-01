YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı



ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yaptığımız meteorolojik son değerlendirmelere göre, bölgemizde bulunan Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Pazar günü yer yer kuvvetli olacağından oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.

Ani sel,su baskını, heyelan gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran merkez, yıldırım düşmesine karşıda tedbirli olunmasını istedi.

(HİV-Y)



06.05.2017 18:54:33 TSI

NNNN

