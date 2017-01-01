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2. ASKOM Bölge Toplantısı sona erdi



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Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da ikincisi yapılan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Doğu Anadolu Bölge Toplantısı sona erdi.

DoubleTree by Hilton Hotel'de dün başlayan ASKOM Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'na Van, Hakkâri, Muş, Bitlis ve Ağrı illerinden toplam 97 idareci ve birim sorumlusu katılmıştı. İki gün süren toplantı, bugün kararların oluşturulması ve yapılan değerlendirme ile sona erdi.

Toplantıda il dışı ve il içi sevk oranları, sevk nedenleri ve gereklilikleri, hastane yoğun bakım acil servisi, yenidoğan sevkleri, anne-bebek ölümlerini önleme faaliyetleri, bölge iller arası koordinasyon ve çözüm önerileri gibi birçok konu masaya yatırılarak, yeni kararlar alındı.

(MD-MSA-Y)



06.05.2017 19:04:29 TSI

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