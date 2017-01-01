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Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten Tübitak bölge birincisi Çoban'a ödül

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:31
Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten Tübitak bölge birincisi Çoban'a ödül
Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten Tübitak bölge birincisi Çoban'a ödül

(Fotoğraflı)

Bülent Özkaleli
ÇORUM (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ankara Bölge Yarışmasında Biyoloji Alanında birincilik ödülü kazanan Sevde Berre Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından ödüllendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret ederek birincilik ödülü kazandığı projesi hakkında bilgi veren Sevde Berre Çoban, "İnsanlarda olan özellikler diğer canlılarda da var mı? Sorusundan yola çıkarak, meyve sineklerinde cinsiyetin, beslenme şeklinin fiziksel performansa etkisinin robotik yazılım kullanarak araştırılması üzerinde çalıştığını" söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Vaktini boşa geçirmeyip güzel düşünceler üreten öğrencilerimiz bizi mutlu ediyor. Geldiğimiz noktada yeni nesil neler düşünüyor? Onlarla gurur duyuyoruz. Gelecek onlara emanet. 23-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir"de yapılacak Türkiye Finalinde başarılar diliyorum." dedi.
Ziyarette Sevde Berre Çoban'a Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sadık Efe ile Danışman Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan'da eşlik etti.
(BÖ)

06.05.2017 19:40:29 TSI
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