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Kalp krizinden vefat eden polisin naaşı Elazığ'a getirildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:33
Kalp krizinden vefat eden polisin naaşı Elazığ'a getirildi
Kalp krizinden vefat eden polisin naaşı Elazığ'a getirildi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Konya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun naaşı memleketi Elazığ'a getirildi.
Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki polis memuru Kazım Yalçın, görev yaptığı Konya'nın Ahırlı ilçesinden, ailesiyle gittiği Seydişehir'de dün gece kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. 2 çocuk babası Yalçın, son yolculuğuna uğurlanmak üzere bugün memleketi Elazığ'a getirildi.
Yalçın'ın naaşının yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
(YÖ-HİV-Y)

06.05.2017 19:42:13 TSI
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